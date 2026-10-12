Actriz de ‘Legalmente rubia’ intentó abrir la puerta del avión en pleno vuelo: ¡Detenida por la policía!

Una reconocida actriz estadounidense, recordada por su participación en películas como Legalmente rubia (detenida ya en 2016), fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy después de que protagonizara un tenso momento mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo. Te contamos los detalles.

Actriz de Legalmente rubia fue detenida / Redes sociales

¿Quién es la actriz de Legalmente rubia que fue detenida tras viajar en avión?

Se trata de la actriz Selma Blair, parte de la saga Hellboy, quien se hizo viral durante las últimas horas al estar presente en un altercado que incluyó a parte de la tripulación del vuelo en el que viajaba.

La intérprete estadounidense habría sido la presunta culpable de que el vuelo de Los Ángelea a Nueva York de Delta Airlines, terminara con dos tripulantes de cabina heridos y con un supuesto intento de abrir la puerta.

La aerolínea compartió un comunicado con una postura severa frente a Blair, asegurando que puso en peligro la integridad de los pasajeros:

Tolerancia cero al comportamiento indisciplinado o ilegal, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación siempre es lo primero. Comunicado de ‘Delta Airlines’

El asunto ha ido creciendo con el paso de las horas, pues confirmaron que, en efecto, Blair fue detenida por autoridades.

Te puede interesar: Selma Blair habla de la terrible enfermedad que la orilló a recurrir al alcohol

Selma Blair en “Legalmente rubia” / Redes sociales

¿La actriz Selma Blair se encuentra detenida actualmente?

Según algunos reportes, Selma Blair sí se mantiene bajo custodia de autoridades, y ha sido su representante quien ha estado defendiendo a la actriz de todas las acusaciones que circulan en redes.

Su representante ha informado que Selma padece de esclerosis múltiple (ELA), por lo que atribuyó dicho padecimiento a la actitud que tomó en el vuelo:

Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta que se le atribuye. (...) Después del aterrizaje, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable. Representante de Selma Blair

Muchos reconocen que la ELA es una condición que afecta al sistema nervioso central, la cual, puede provocar síntomas como fatiga, problemas de coordinación y alteraciones cognitivas.

No se sabe con exactitud qué tipo de problema tuvo durante el vuelo, pero se espera que puedan ser revelados más detalles acerca de lo ocurrido.

Lee: Sarah Michelle Gellar y Selma Blair reaparecen y se besan con ‘crueles intenciones’

¿Cuáles son las películas de Selma Blair más conocidas?

La carrera de la actriz Selma Blair despegó en 1999 con la película Juegos sexuales, para que después, en ese mismo año, apareciera en la comedia Drop dead gorgeous.

En 2001 consolidó su carrera con Legalmente rubia, donde dio vida a Vivian Kensington, la rival de Elle Woods (Reese Witherspoon).

Aquí una lista de sus películas más conocidas:



Reinas de belleza,

Legalmente rubia,

Storytelling,

Exnovias,

Una cosa de chicos,

Hellboy, entre otras.

En 2018 reveló que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, una enfermedad cuyos síntomas, según ha contado, la acompañaban desde la infancia.

Esta historia es similar a la de 2023, cuando un pasajero abrió la puerta del avión en el que viajaba, causando que 12 pasajeros resultaran heridos. ¿Qué pasará después con Blair?

Tal vez te interese: Ellas son las actrices que participaron en ‘La cosa más dulce’ que enfrentan ¡la misma enfermedad incurable!