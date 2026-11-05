¿Portero podría ir a juicio? Investigan muerte de futbolista Jesús de Miguel tras choque en pleno partido

La muerte de Jesús de Miguel Alameda ha provocado una fuerte conmoción en el futbol español. El delantero del CD Tenerife falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria luego de un brutal choque con el portero Jesús Owono durante un partido. Ahora, las autoridades españolas han abierto una investigación para determinar si existe alguna responsabilidad penal detrás de la jugada que terminó en tragedia.

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¿Por qué investigan a Jesús Owono por la muerte de Jesús de Miguel?

La muerte de Jesús de Miguel Alameda durante el partido entre Tenerife y Andorra ha dado un giro inesperado. La Policía Nacional de España abrió una investigación por posible homicidio imprudente para esclarecer las circunstancias del accidente.

El caso quedó en manos del Grupo de Homicidios, que busca reconstruir qué ocurrió durante la acción que involucró al delantero del CD Tenerife y al portero Jesús Owono en los últimos minutos del encuentro.

Sin embargo, la apertura de esta investigación no significa que el arquero sea culpable. De acuerdo con las autoridades, este procedimiento se realiza de forma obligatoria cuando una persona pierde la vida por una causa considerada no natural, incluso si se trata de un accidente deportivo.

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Jesús de Miguel, futbolista fallecido tras golpe en partido / Redes sociales

¿Qué le pasó a Jesús de Miguel durante el partido entre Tenerife y Andorra?

El trágico incidente ocurrió en el minuto 96 del partido disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el marcador se encontraba empatado 2-2.

Jesús de Miguel disputaba un balón cerca del centro del campo cuando Jesús Owono salió a toda velocidad desde su portería para despejar. En la acción, el guardameta impactó directamente contra el pecho del delantero.

El golpe fue tan fuerte que el futbolista cayó al césped y sufrió una parada cardiorrespiratoria. El árbitro mostró tarjeta roja directa al arquero y suspendió el encuentro mientras los servicios de emergencia atendían al jugador.

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¿Cómo fueron los últimos momentos de Jesús de Miguel tras el choque?

Tras el impacto, los médicos ingresaron de inmediato al terreno de juego para realizar maniobras de reanimación al delantero del Tenerife. Los equipos sanitarios lograron recuperar inicialmente el pulso durante el traslado en ambulancia, lo que permitió que fuera ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Pese a los esfuerzos médicos y a las primeras señales esperanzadoras, el estado de salud del jugador siguió siendo crítico. Horas después, la mañana siguiente al encuentro, el club confirmó el fallecimiento de Jesús de Miguel a los 30 años.

La noticia causó conmoción en el futbol español, especialmente porque ocurrió después de una acción propia de un deporte de contacto y en un partido profesional de Segunda División.

Además, diversos medios españoles señalaron que Jesús Owono pasó la noche pendiente de la evolución médica del delantero. De acuerdo con el diario Diari d’Andorra, el guardameta permaneció llorando y rezando mientras esperaba noticias sobre el estado de salud de su rival.

¿Qué castigo podría enfrentar Jesús Owono por posible homicidio imprudente?

Uno de los temas que más debate ha generado es si Jesús Owono podría enfrentar consecuencias legales tras la muerte de Jesús de Miguel. Según el artículo 142.1 del Código Penal de España, una persona que cause la muerte de otra por imprudencia grave podría enfrentar una pena de entre uno y cuatro años de prisión.

El mismo artículo establece: “Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años”.

Por otro lado, el artículo 142.2 contempla sanciones menores cuando la imprudencia es considerada menos grave. En esos casos, podría imponerse una multa de tres a dieciocho meses. No obstante, especialistas jurídicos han señalado que actualmente no existe un precedente claro en España de un futbolista procesado penalmente por un choque fortuito ocurrido durante un partido profesional de futbol.

Por ello, el punto clave para las autoridades será determinar si la acción de Jesús Owono se mantuvo dentro de los límites de una jugada normal de futbol o si existieron elementos suficientes para considerarla una conducta imprudente con relevancia penal.