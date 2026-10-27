¿Esposa de Cuauhtémoc Blanco detenida en Estados Unidos? El exfutbolista rompe el silencio y ¿lo confirma?

A unos meses de que Cuauhtémoc Blanco fuera retado por David Faitelson para pelear en el Ring Royale 2, comenzó a circular la noticia de que, presuntamente, la esposa del exfutbolista fue detenida en la ciudad de Nueva York.

Luego de que la información saliera a la luz, Blanco se pronunció y reveló qué pasó realmente con Natalia Rezende Moreira. Te contamos lo que dijo.

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Esposa de Cuauhtémoc Blanco habría ido a Nueva York hace dos semanas / Redes sociales

Lo que se dice sobre la supuesta detención de Natalia Rezende Moreira, esposa de Cuauhtémoc Blanco

Según información de diversos medios de circulación nacional, la esposa de Cuauhtémoc Blanco presuntamente habría sido detenida hace dos semanas en el aeropuerto de Nueva York. Esto, luego de que uno de los empleados del lugar detectara que llevaba dinero sin declarar.

Al momento del interrogatorio, Natalia Rezende Moreira habría explicado que el dinero iba a ser usado como donación para una iglesia cristiana. Pese a esto, las autoridades actuaron de acuerdo con el protocolo establecido.

Y es que, en Estados Unidos, es obligatorio declarar ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) si se lleva más de 10 mil dólares en efectivo o su equivalente en otras monedas. Debido a esto, la mujer habría tenido que lidiar con una “inspección secundaria” y “una investigación migratoria y de aduana”.

De acuerdo con lo reportado, la mujer notificó a Blanco sobre los hechos, quien se habría movilizado para que quedara en libertad. Se dice que Natalia ya estaría en México. También se comenta que, presuntamente, se le habría revocado la visa estadounidense por esta situación. Cabe destacar que esta información no ha sido confirmada por el exfutbolista ni por su esposa.

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Esposa de Cuauhtémoc Blanco habría sido detenida por no declarar dinero, aseguran / Redes sociales

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco sobre la supuesta detención de su esposa en Estados Unidos?

Por supuesto, la noticia generó mucha controversia y la prensa no dudó en buscar a Cuauhtémoc Blanco para que confirmara o desmintiera los rumores. El exfutbolista negó todo y aseguró que su familia estaba muy bien.

Asimismo, sostuvo que las especulaciones solo forman parte de una campaña de desprestigio para perjudicarlo, por lo que pidió al público que no creyera en cualquier cosa que se vea en redes sociales.

Cuauhtémoc Blanco “Aquí estoy. Yo les doy la cara. No tengo ningún problema”.

Hasta el momento, la esposa de la celebridad no se ha pronunciado ante toda esta controversia. Incluso se ha distanciado de sus redes sociales. Su último post data de hace poco más de dos semanas y fue un mensaje romántico para su esposo por su 11.º aniversario.

“Hoy celebramos 11 años caminando juntos, siendo testigos de la fidelidad de Dios en nuestras vidas y nuestra familia. Te amo”, se lee.

Cuauhtémoc Blanco niega que su esposa haya sido detenida / Redes sociales

¿Cuándo fue la boda entre Cuauhtémoc Blanco y su esposa Natalia?

La historia de amor entre Cuauhtémoc Blanco y la modelo brasileña Natalia Rezende comenzó en 2014. Tras un año de romance, se comprometieron a principios de 2015. Poco después de eso, se casaron tanto por lo civil como por la iglesia.

En aquel entonces, el exfutbolista declaró sin miedo: “Nunca me había casado por la Iglesia y estoy feliz, ¡ella es la indicada!”.

A lo largo de los años, tuvieron tres hijos. Recordemos que Blanco tiene otros dos vástagos de relaciones anteriores. Por lo que se sabe, Natalia se lleva muy bien con estos últimos y juntos han construido una linda familia.

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