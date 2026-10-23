Esposa de Jesse Huerta manda tierno mensaje a Joy tras la separación de Jesse y Joy: “Te amamos”

Joy Huerta confirmó en los últimos días que continuará con la gira de Jesse y Joy sin su hermano y habló nuevamente sobre la separación del dúo.

Desde que se anunció que Jesse tomaría un camino diferente, comenzaron a surgir rumores sobre posibles problemas entre los hermanos e incluso sobre un conflicto familiar más amplio en el que estaría involucrada Mónica León, esposa del cantante.

Pese a las especulaciones, Mónica estuvo presente en el último concierto del dúo y compartió un mensaje para Joy a través de sus redes sociales. ¿Qué le dijo?

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Jesse y Joy se separan / Redes sociales

¿Por qué relacionaron a Mónica León con la separación de Jesse y Joy?

La polémica comenzó después de que Jesse Huerta anunciara que haría una pausa en Jesse y Joy para priorizar su bienestar personal y pasar más tiempo con su familia; decisión la cual se decía que estaba influenciada por Mónica León, esposa de Jesse.

En medio de la controversia por la separación, Mónica compartió mensajes en redes sociales relacionados con la familia, el amor, los límites y la verdad.

Entre las frases que publicó destacaron: “El amor por la familia está por encima de todo” y “la verdad siempre sale a la luz y siempre, siempre triunfa”.

Debido al momento en que compartió esas publicaciones, algunos usuarios las interpretaron como posibles indirectas para a Joy.

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Mónica León, esposa de Jesse Huerta / Redes sociales

¿Qué dijo Joy Huerta sobre los rumores que involucran a Mónica León, su cuñada?

Después del último concierto de Jesse y Joy en el Auditorio Nacional, Joy Huerta habló con los medios de comunicación sobre los rumores que señalan a Mónica León, esposa de su hermano, como una posible figura involucrada en la separación del dúo.

Aunque la cantante no mencionó directamente a su cuñada ni profundizó en las especulaciones, sí dejó claro que la decisión de apartarse del proyecto musical fue unilateral por parte de Jesse. De esta manera, Joy volvió a señalar que la determinación de su hermano tomó por sorpresa incluso a ella, mientras continúan las dudas sobre los motivos detrás de este cambio profesional.

“La gente es dueña de sus palabras, la gente es dueña de sus consecuencias, la gente decide qué dice, qué no dice, yo les conté todo lo que puedo volverles a contar ahorita. La verdad es que él tomó una decisión unilateral, yo la respeto” Joy Huerta

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¿Mónica León le envió un mensaje a Joy tras el último concierto de Jesse y Joy?

Pese a los rumores y señalamientos que relacionan a Mónica León con la separación de Jesse y Joy, la esposa del cantante estuvo presente en el último concierto del dúo en la Ciudad de México y compartió varios momentos del espectáculo a través de sus redes sociales.

En una de sus historias de Instagram, Mónica mencionó directamente a Joy y publicó un video de parte de su presentación, acompañado de un mensaje de cariño para su cuñada.

“Te amamos, Joy. Mucho mucho”, escribió.

El gesto llamó la atención debido a las especulaciones que han circulado sobre una tensión familiar tras la decisión de Jesse de apartarse del proyecto.

En medio de la polémica, también surgieron versiones más delicadas, como un supuesto romance entre Jesse Huerta y la pareja de Joy. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas, por lo que solo se mantuvo como un rumor.

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