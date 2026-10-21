Jesse Huerta explica que salió de ‘Jesse y Joy’ tras una crisis nerviosa; en redes lo acusan de victimizarse

A mediados de septiembre, Jesse Huerta lanzó un comunicado anunciando la separación de ‘Jesse y Joy’, agrupación que fundó junto a su hermana, Joy Huerta, hace más de 20 años. Señaló que no había sido nada fácil tomar esta decisión y que necesitaba tiempo para sí mismo.

Mucho se ha dicho sobre esta situación y se han desatado muchas teorías sobre el motivo real. Algunos fans también han responsabilizado a la esposa de Jesse por la ruptura. En medio de todo esto, el cantante reaparece y da una explicación más detallada de la separación, algo que solo provocó más críticas en su contra. Te contamos qué dijo.

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Jesse y Joy se separaron en septiembre de 2026 / Mezcalent

¿Qué se dice sobre la separación de ‘Jesse y Joy’?

Una de las especulaciones que más resonaron en su momento fue que, presuntamente, Jesse Huerta se metió con su cuñada. Supuestamente, Joy los habría descubierto, provocando así una fuerte pelea entre los hermanos.

El rumor se fortaleció a raíz de los mensajes que la esposa de Jesse compartió tras la separación de la banda. Y es que la chef subió reflexiones que hablaban sobre “la verdad siempre sale a la luz” y los límites en las relaciones humanas. Cabe destacar que la mujer aseguró después que sus publicaciones no eran indirectas ni nada por el estilo.

También se habló de un pleito entre los hermanos por otras cuestiones. Joy afirmó haberse enterado de la decisión de su hermano tan solo 20 minutos antes de que se hiciera pública.

El mánager de ‘Jesse y Joy’ declaró en su momento que fue Jesse quien pidió un “tiempo”. En medio de todo el escándalo, este último anunció su nuevo proyecto ‘Jesse and the Supernovas’. Este hecho dio de qué hablar.

Y es que muchos lo tacharon de “mentiroso”. Los detractores argumentaron que, en su comunicado, dijo que quería “tomarse un tiempo”, cuando, al parecer, simplemente quería enfocarse más en su proyecto musical independiente.

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Joy llora tras la separación de Jesse y Joy / Mezcalent

Jesse Huerta da detalles de su separación de ‘Jesse y Joy’

Hace unas horas, el canal de YouTube de NMas compartió una entrevista con Jesse Huerta y su esposa, Mónica. Durante la conversación, el músico abordó el tema de la separación de ‘Jesse y Joy’.

Comenzó aclarando que su proyecto ‘Jesse and the Supernovas’ ya era algo que tenía trabajado desde hacía mucho tiempo. Si bien el plan era enfocarse en eso a la par que seguía colaborando con su hermana, indicó que ciertas situaciones de la vida cambiaron los planes.

“Siempre fue mi plan hacerlo a la par que seguía con mi hermanita en Jesse y Joy, pero la vida y Dios también tienen sus tiempos. Al final somos familia, somos hermanos, somos socios. No existe un ser humano perfecto, pero, como familia, siempre trabajamos las cosas en casa”. Jesse Huerta

Recalcó que, “como todo en la vida, se necesita un respiro”. Y es que confesó que, en algún punto, comenzó a presentar síntomas de una crisis nerviosa.

Jesse Huerta “Tuve una crisis nerviosa hace algunos años. Entendí ciertas similitudes últimamente. Dije: ‘Bueno’. Eso sí, amo dar el 2 mil por ciento en absolutamente todo lo que hago, pero a veces mi cuerpo, el tiempo, la vida, mi salud… o sea, no puedo fingir que no hay un límite… Mi familia vivió esa parte conmigo. Me dieron ese apoyo en ese momento de mi vida”.

Finalmente, destacó que dará todo en los 17 conciertos restantes de Jesse y Joy, así como también se dijo emocionado por el estreno de su nuevo proyecto ‘Jesse and the Supernovas’.

¿Por qué dicen que Jesse Huerta se está “victimizando”?

Como era de esperarse, las nuevas declaraciones de Jesse Huerta sobre ‘Jesse y Joy’ causaron muchas opiniones divididas. Si bien algunos consideran que hizo bien al priorizar su salud y sus sueños, otros creen que simplemente se está “victimizando” para reducir el hate que ha recibido en redes sociales.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Salió a hacerse la víctima. Joe puede seguir como solista y aun así hacerla. Él no creo”

“Las cosas pasan por algo”

“Se ve que su esposa lo gobierna”

“Ni así nos hará creer que es la víctima”

“Cae mal”

En la conversación, Jesse dijo que ha leído todo tipo de opiniones. Agradeció aquellas que están llenas de cariño y dijo comprender a las personas que dan su postura sin “tener claro todo el panorama”.

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