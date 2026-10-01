Jesse Huerta, de Jesse y Joy, es abucheado durante reciente concierto y así reaccionó al momento | VIDEO

La separación de Jesse y Joy parece haber causado molestia y tristeza en los fans y seguidores del dúo musical, y esto se vio reflejado en un reciente concierto de los hermanos. Jesse Huerta fue abucheado por una parte del público presente, tras su decisión de darse un ‘break’ de la música. Te contamos lo que pasó.

Jesse y Joy se separan y causan polémica / Redes sociales

¿Por qué Jesse y Joy se separaron hace unos días?

En torno a la pausa de Jesse y Joy han surgido diversas versiones y teorías, entre ellas una que señalaba una presunta infidelidad dentro de la familia. Sin embargo, dichas especulaciones nunca fueron confirmadas oficialmente.

Fue el propio Jesse Huerta quien, el pasado 15 de septiembre, informó que tomaría distancia de la música para enfocarse en su bienestar personal. De esta manera, el cantante decidió hacer una pausa en su participación dentro de Jesse y Joy y tomarse un descanso:

Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse Huerta

Sin embargo, lo que causó más sorpresa es que solo horas después, Jesse presentó oficialmente su nuevo proyecto, ‘Jesse and the Supernovas’. Esto causó que se cuestionara su decisión de separarse de su hermana, desestimando algún tema de salud mental.

Te puede interesar: Ashley de Ha-Ash lanza dardo a Jesse Huerta tras separación de Jesse y Joy: “La música no pesa más”

Jesse Huerta anunció ‘Jesse an the Supernovas’, tras separarse de su hermana / IG: @jesseboy

Jesse Huerta fue abucheado en el concierto de Jesse y Joy

A pesar de la polémica alrededor de Jesse y Joy, los hermanos han continuado con sus compromisos dentro de la gira musical de este 2026, en esta ocasión, estuvieron presentes en Chile.

Aunque todo se desarrollaba de manera normal, Jesse Huerta vivió un momento inesperado, luego de que una parte del público reaccionara con abucheos y algunos aplausos cuando el músico apareció sobre el escenario.

Posteriormente, durante un momento determinado del concierto, Jesse decidió tomar la palabra y comentar lo siguiente:

Necesito que todos, absolutamente todos, volteen a espaldas suyas. Volteen hacia allá, volteen hacia el escenario, al costado del escenario. Y solo imagínense que este sueño empezó en la sala de nuestra casa con guitarras prestadas, sin pensar algún día que íbamos a salir de la sala de casa y hoy estamos aquí en Santiago de Chile viviendo este sueño, compartiendo con todos ustedes. Jesse Huerta

Interpretaciones de internautas mencionan que el músico intentó “calmar las aguas”, para que sus posteriores shows no tuvieran una escena similar. ¿Tú qué piensas?

Lee: ¿‘Jesse y Joy’ podrían reconciliarse? Así superaron la crisis que casi los separa en pandemia: “Muy mal”

¡JESSE HUERTA RECIBIÓ ABUCHEOS EN CHILE! 😳



Durante el concierto de Jesse & Joy en Santiago, el cantante fue recibido entre pifias, mientras Joy recibió una ovación.



La reacción ocurre en plena polémica por la pausa del dúo. ¿Qué opinas? 👀#JesseYJoy #JesseHuerta pic.twitter.com/P90MgB2smw — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) September 30, 2026

¿Cómo reaccionó Jesse Huerta, de Jesse y Joy, a los presuntos abucheos?

El debate sobre lo ocurrido en el reciente concierto de Jesse y Joy sigue creciendo, y aunque aún no ha habido respuesta de Jesse Huerta, sus seguidores se encuentran con opiniones divididas:



“ Pues nada... cumple y se va ”,

”, “ Pues me quedé esperando el abucheo ” y,

” y, “ Traicionó a su hermana eso no es de hombres ”.

Tras la polémica, familiares de Jesse y Joy han respaldado a su respectivo miembro, haciendo todavía más polémica la decisión de su pausa. ¿En qué terminarás?

Tal vez te interese: ¿Joy sabía de la nueva banda de Jesse? El cantante rompe el silencio y aclara qué pasó con The Supernovas