Joy Huerta, de Jesse y Joy, rompe en llanto en concierto y asegura ¿no poder continuar? “Quiero que sepan” VIDEO

La pausa indefinida de Jesse y Joy continúa generando reacciones y creando especulaciones sus seguidores. Recientemente, los hermanos se presentaron en Chile, pero un momento específico se llevó toda la atención, pues la cantante rompió en llanto frente al público. ¿Qué sucedió exactamente?

Jesse y Joy anunciaron separación / Redes sociales

¿Por qué Jesse y Joy anunciaron su separación hace unos días?

Diversas teorías han estado alrededor de la separación de Jesse y Joy, incluida una supuesta infidelidad familiar que presuntamente los pudo incluir, sin embargo, nunca se confirmó.

Jesse fue quien en pleno 15 de septiembre anunció que daría un paso al costado de la música, priorizando su salud mental, es decir, se daba un ‘break’ de Jesse y Joy:

Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse Huerta

Posteriormente, Jesse sorprendió a sus seguidores y conocedores de la música del dúo musical, cuando lanzó su proyecto ‘Jesse and the Supernovas’, situación que causó molestia en varios de sus fans, pues creen que no existía un presunto problema de salud.

Cabe recalcar que NO han dicho de manera oficial las razones que llevaron a ambos a tomar caminos separados . ¿Qué habrá pasado?

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Jesse Huerta anuncia ‘Jesse an the Supernovas’ / IG: @jesseboy

¿Cómo fue el momento en el que Joy Huerta rompió en llanto en pleno concierto?

La noche del 29 de septiembre, Jesse y Joy se presentaron en el Santander Arena de Santiago de Chile como parte del “Despecho Tour”, fue ahí que ella decidió hablar un poco de lo que está viviendo, acompañado de un llanto que causó emoción entre varios de los presentes.

Joy decidió admitió que ha vivido días complicados desde que se dio a conocer la pausa de su hermano, y que incluso aún no entiende lo que pasó:

Han sido unos días muy raros. Han sido unos días difíciles. Han sido unos días que yo personalmente sigo sin entender. Joy Huerta

Joy aprovechó para agradecer al público y a las personas que forman parte del equipo que acompaña al dúo durante la gira. Asegurando también, que ella seguirá entregando todo su esfuerzo en cada show:

Ante todo lo que ha pasado en los últimos días, solo quiero que sepan que los amo con todo mi ser, que los amo con toda mi alma, esta noche yo pienso darles la mejor noche de sus vidas. Joy Huerta

Por ahora, ambos mantienen sus compromisos y continúan conviviendo con sus fans a lo largo del continente.

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Eu vejo a joy muito abalada com essa separação enquanto o outro lá não tá nem aí, mas esse tipo de coisa acontece com a gente pra mostrar que somos mais fortes do que pensamos e logo ela vai perceber que pode continuar sem o irmão, o público todo está com ela olha os gritos 🤧💗 pic.twitter.com/2sfZGJcdB9 — 𝑻𝒂𝒍𝒊 (@kdramadulce) September 30, 2026

¿Cuándo será el último concierto de Jesse y Joy juntos?

Tras anunciar su pausa el pasado 15 de septiembre, Jesse y Joy han tenido que responder sobre sus próximos conciertos, pues ya tienen una agenda bastante amplia, incluyendo el 2027.

Según las declaraciones hechas por Joy Huerta en una conferencia de prensa, ella aseguró que los compromisos pactados se mantendrán, incluso ante la ausencia de su hermano.

Se manejó que el 4 de diciembre será el último concierto de Jesse como parte del dúo musical, y al día siguiente ya no estaría presente en los demás shows.

En una noticia que sorprendió la noche del 29 de septiembre, es que se anunció una pequeña gira de Jesse y Joy para el 2027, aunque parece que solo ella estará presente.

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