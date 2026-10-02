¿Joy no soporta Jesse? Filtran VIDEO de Jesse & Joy en pleno concierto y redes no perdonan detalle ¡Ni en pintura!

¿La relación entre Jesse Huerta y Joy Huerta está más fracturada de lo que parece? Un video grabado durante uno de los últimos conciertos de Jesse & Joy desató todo tipo de teorías entre los seguidores del dúo, quienes aseguran que la tensión entre los hermanos ya sería imposible de ocultar.

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Jesse y Joy se separan y causan polémica / Redes sociales

¿Qué muestra el video de Jesse & Joy que se volvió viral en redes sociales?

El video fue grabado durante el concierto que Jesse & Joy ofrecieron en Chile el pasado 30 de septiembre y rápidamente comenzó a circular en TikTok. En las imágenes se observa a Joy Huerta interpretando el éxito “¿Con quién se queda el perro?” cuando Jesse Huerta se acerca a ella sobre el escenario. Sin embargo, varios usuarios consideran que la cantante reaccionó con evidente incomodidad.

La creadora de contenido Francisca (@franmorenolo), quien compartió el clip, acompañó la publicación con el mensaje: “La pelea es dms real”, además de incluir emojis de corazones rotos que alimentaron las especulaciones entre los fans.

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¿Joy no soporta a Jesse? VIDEO de Jesse & Joy desata rumores de tensión en pleno concierto

Tras la difusión del video de Jesse & Joy, cientos de comentarios comenzaron a analizar cada gesto de los hermanos sobre el escenario. Algunos seguidores aseguran que Joy Huerta se alejó de Jesse Huerta cuando este intentó acercarse durante la canción. Incluso, varios internautas señalaron que la cantante volteó a verlo con aparente molestia.

Entre las reacciones destacaron mensajes como:



“Él quiere fingir que todo está bien para que a su banda le vaya bien”

“(Joy) se sentía incómoda”

“Orgullosa de Joy. No podemos dejar que las personas nos traten como les dé la gana” .

. “La cara (de Joy)”

“(Aplica) la típica para que al final parezca que ella es la mala” y “Él como a dé lugar quiere tener protagonismo”.

La conversación aumentó cuando una usuaria compartió una captura de pantalla en la que supuestamente se aprecia a Joy con una expresión seria mientras observa a su hermano, quien aparece sonriendo en el escenario.

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¿Qué pasó entre Jesse Huerta y Joy Huerta antes de esta polémica?

Las especulaciones surgieron semanas después de que se anunciara la separación temporal de Jesse & Joy, una de las agrupaciones pop más exitosas de México. La polémica tomó fuerza cuando Joy Huerta acudió sola a una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional. Ahí reveló que se enteró apenas unos minutos antes de que se hiciera pública la decisión de su hermano de pausar el proyecto.

La cantante no pudo contener las lágrimas al hablar del tema y confesó que siente miedo ante esta nueva etapa profesional, ya que por primera vez deberá enfrentar escenarios sin la compañía de Jesse Huerta. Según explicó, ella sabía que su hermano estaba desarrollando su proyecto alterno llamado Jesse y Los Supernovas, pero no esperaba que eso implicara una pausa inmediata para Jesse & Joy.

A esto se sumó la reacción de Mónica León, esposa de Jesse Huerta, quien compartió mensajes de apoyo hacia el músico en redes sociales. Varios seguidores interpretaron esas publicaciones como indirectas dirigidas hacia Joy, incrementando aún más los rumores de un distanciamiento familiar.

Hasta el momento, ni Joy Huerta ni Jesse Huerta han respondido públicamente a los videos que circulan en redes. Sin embargo, las imágenes llegan en un momento especialmente sensible para los fans de Jesse & Joy, quienes siguen intentando entender qué ocurre realmente entre los hermanos tras más de dos décadas de trayectoria juntos.