Joy, de Jesse y Joy, confirma que hará gira sin su hermano y revela detalles de su separación: ¿Culpó a su cuñada?

La etapa de Jesse y Joy parece haber llegado a su fin para ambos cantantes de manera definitiva, luego de que Jesse Huerta anunciara su proyecto propio. Ahora, un reciente concierto dio la oportunidad de que Joy contara la situación actual entre ambos. ¿Se alejó por culpa de la cuñada?

¿Por qué Jesse y Joy se separaron? / Redes sociales

Jesse y Joy anunciaron su separación hace más de un mes

En la noche del 15 de septiembre, Jesse Huerta, parte del dúo Jesse y Joy, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que comunicó su decisión de reducir su ritmo laboral para dedicar más atención a otros aspectos relevantes de su vida.

El cantante explicó que su intención es:

Tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. Jesse Huerta

Jesse también destacó lo importante que es cuidar su salud emocional y conservar un equilibrio en su vida. Explicó que llegó a esta decisión luego de reflexionar sobre cuáles son sus prioridades.

A pesar de anunciar este cambio, el cantante subrayó que la música seguirá ocupando un lugar fundamental en su vida. Además, comentó que el arte forma parte de su identidad y que continuará acompañándolo en su camino:

Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse Huerta

Una de las teorías que surgió en redes sociales fue sobre la presunta influencia de la familia para haber tomado la decisión de separarse. ¿Qué más se sabe?

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Jesse Huerta fue quien anunció su salide de Jesse y Joy / IG: @jesseboy

¿Joy Huerta confirma que Jesse y Joy continúa a pesar de la situación?

Antes del show en el Auditorio Nacional del 21 de octubre, Joy Huerta, de Jesse y Joy, habló con medios de comunicación para contar algunos detalles de la situación que vive con su hermano.

A pesar de todo, cree que la decisión de su hermano es válida, pues las historias sufren cambios, eso sí, confirmando que ella sigue en el proyecto:

Las historias a veces cambian, a veces se escriben versiones nuevas. Es una nueva etapa, le llamaremos una nueva forma de vida. Él decidió dejar Jesse y Joy, yo decido continuar y estoy muy feliz de que la gente está dispuesta a continuar conmigo. Joy Huerta

Sobre los planes musicales de su hermano, precisó que conocía la existencia de los Supernovas desde hace tiempo, pero no la forma en que él iniciaría esta etapa. ¿Por qué tomaron caminos separados?

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Joy Huerta habló de la separación de Jesse y Joy / Facebook: Joy Huerta

¿Joy Huerta culpó a su cuñada de haber separado a Jesse y Joy?

Uno de los temas que más circulaba en redes sociales, era sobre la posibilidad de que la cuñada de Joy Huerta, esposa de Jesse, hubiera influido en que ambos decidieran no continuar colaborando juntos.

Frente a esta pregunta, Joy dijo lo siguiente:

No puedo hablar, la gente es dueña de sus palabras, la gente es dueña de sus consecuencias, la gente decide qué dice, qué no dice, yo les conté todo lo que puedo. Joy Huerta

Sin ahondar en más detalles, muchos creen que la cantante no terminó por negar o aceptar dichos rumores. Por otro lado, también se manejó que Jesse Huerta pudo haberse metido con la pareja de Joy, en una dura acusación de una presunta infidelidad. Por tanto, esto nunca se pudo confirmar.

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