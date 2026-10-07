Jesse de Jesse y Joy estrena canción con en “Jesse and the Supernovas” y aseguran que él era el genio del dúo

La abrupta separación de Jesse y Joy ha dejado varias preguntas entre seguidores, y colegas del ámbito. Tras la decisión de Jesse Huerta de formar su propia agrupación, muchos estaban escépticos ante al resultado. Ahora, tras su estreno, creen que él es el genio detrás del éxito de Jesse y Joy. ¿Por qué?

Jesse y Joy se separaron repentinamente / Redes sociales

¿Cuándo anunciaron Jesse y Joy que se tomarían una pausa?

Distintas teorías han rodeado la separación de Jesse y Joy, entre ellas, una supuesta infidelidad dentro de la familia en la que presuntamente habrían estado involucrados, aunque nunca se confirmó.

Fue Jesse quien, el mismo 15 de septiembre, anunció que se alejaría de la música para priorizar su salud mental, lo que significaba una pausa para el dúo Jesse y Joy:

Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse Huerta

Posteriormente, Jesse sorprendió a sus seguidores y a los conocedores de la trayectoria del dúo musical al lanzar su proyecto “Jesse and the Supernovas”, lo que molestó a varios fans, quienes consideran que en realidad no existía ningún problema de salud.

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Jesse Huerta anunció ‘Jesse an the Supernovas’, tras pausa de Jesse y Joy / IG: @jesseboy

Jesse and the Supernovas comparten primera canción tras anunciar proyecto

Luego de que Jesse Huerta anunciara la formación de Jesse and the Supernovas, internautas mostraban dudas acerca de su decisión, asegurando que la voz de su hermana Joy era parte fundamental en su éxito.

Este miércoles 7 de octubre Jesse and the Supernovas publicaron su primer video en YouTube, el cual, era una canción titulada “Génesis”, una manera de dar a entender que este es un nuevo comienzo.

El estreno llegó con grandes críticas, y hasta aseguraron que su trabajo en Jesse y Joy no fue lo suficientemente valorado, catalogando su talento como el de un “genio":



“ Y aquí es cuando realmente se nota el talento detrás del dúo ”,

”, “ Me emocionó hasta las lágrimas, toda mi admiración al talento enorme que nos compartes ” y,

” y, “ Es hermoso, sublime, auténtico. Me conmovió hasta las lágrimas ”.

Aunque hay uno que otro comentario negativo, la realidad es que el audio fue muy bien recibido por internautas, quienes ahora esperan más.

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¿Cuándo será el último concierto de Jesse y Joy tras anunciar su separación?

Tras anunciar su pausa el pasado 15 de septiembre, Jesse y Joy se han visto en la necesidad de responder por sus próximos conciertos, ya que cuentan con una agenda muy amplia que incluso abarca 2027.

De acuerdo con lo dicho por Joy Huerta en una conferencia de prensa, los compromisos acordados se cumplirán, aun sin la presencia de su hermano.

Por otro lado, trascendió que el 4 de diciembre será el último concierto de Jesse como integrante del dúo y que, a partir del día siguiente, ya no participaría en el resto de las presentaciones.

La noche del 29 de septiembre sorprendió la noticia de que se anunció una breve gira de Jesse y Joy para 2027, aunque todo parece indicar que solo ella estará presente.

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