¿Yeri Mua celebra la detención de Naim Darrechi? Reacciona al arresto de su ex, mientras su amigo pide ayuda

La detención de Naim Darrechi en el aeropuerto de Madrid desató una ola de reacciones en redes sociales, pero una de las más comentadas fue la de Yeri Mua. La influencer veracruzana, quien mantuvo una polémica relación con el creador de contenido español en 2023, no dudó en pronunciarse luego de que se difundiera la noticia.

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Naim Darrechi arrestado en el aeropuerto / Redes sociales

¿Qué se sabe de la detención de Naim Darrechi en España hoy, 14 de octubre de 2026?

La noticia de la detención fue dada a conocer por su mejor amigo Derek Trejo, quien esperaba encontrarse con el influencer en España. A través de redes sociales, Derek explicó que recibió información directamente de Naim y pidió respeto mientras intentaban conocer qué estaba ocurriendo.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me está diciendo ahorita en este momento”. Derek Trejo

Más tarde agregó: “Yo no jugaría con este tipo de situaciones, saben cómo soy y menos en esta posición en la que me encuentro. Estoy checando qué onda con la familia y él me pidió que lo hiciera público”.

En una transmisión en vivo, el creador de contenido explicó que desconocía los motivos exactos de la detención y que la familia ya se encontraba buscando asesoría legal. También manifestó su preocupación por el estado de su amigo: “No estoy preocupando a la gente a lo pend..., yo no quiero rating, no quiero números, eso me viene valiendo dos kilos de ver...., yo lo que quiero es que mi amigo esté bien”.

Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las razones específicas de la detención ocurrida en Madrid. Sin embargo, la situación ha vuelto a colocar a Naim Darrechi en el centro de la atención mediática.

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🚨🇪🇸 Derek Trejo pide ayuda tras la supuesta detención de Naim Darrechi en España El influencer compartió un video en el que asegura que Naim Darrechi habría sido detenido en un aeropuerto de España. 😳 https://t.co/yvfY7dYkOK — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) October 14, 2026

¿Qué dijo Yeri Mua tras la detención de Naim Darrechi en Madrid?

La mañana del 14 de octubre se informó que Naim Darrechi fue detenido al llegar al aeropuerto de Madrid, España. Poco después de que la noticia comenzara a circular en redes, Yeri Mua reaccionó a través de sus historias de Instagram.

La influencer publicó un video acompañado de la frase: “metieron preso a mi ex”, junto con emojis de celebración y felicidad, generando de inmediato una ola de comentarios entre sus seguidores. Además, compartió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta dirigida al influencer español.

“Hoy es un hermoso día, fabuloso día, increíble día. Hoy están pasando cosas maravillosas, es un día excelente. Le deseo lo mejor a los mejores y lo peor a los peores”. Yeri Mua

Las palabras de Yeri rápidamente se viralizaron y reavivaron la conversación sobre la tormentosa relación que ambos protagonizaron hace tres años.

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¿Qué pasó entre Yeri Mua y Naim Darrechi durante su relación?

La historia de amor entre Yeri Mua y Naim Darrechi comenzó a principios de 2023 y desde sus primeros meses estuvo rodeada de polémicas. El influencer español se encontraba viviendo en México cuando inició su romance con la creadora de contenido. La relación se hizo pública rápidamente y atrajo gran atención debido a las constantes apariciones de ambos en redes sociales.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente con el paso de los meses. Tras la ruptura, ocurrida en julio de 2023, Yeri Mua hizo fuertes declaraciones sobre lo que vivió durante el noviazgo. La cantante aseguró que sufrió presuntas agresiones físicas y psicológicas. Incluso afirmó que algunos episodios ocurrieron cuando estaba embarazada.

Con el paso del tiempo, la influencer describió aquella etapa como una de las más difíciles de su vida y aseguró que le costó trabajo recuperarse emocionalmente de la relación.

Yeri MUA y Naim Darrechi fueron novios en 2023 / Redes sociales

¿Qué cargos y problemas legales enfrenta Naim Darrechi? Cronología

Julio de 2021 | España: Fue denunciado por presunta discriminación y abuso sexual mediante engaño después de declarar públicamente que mentía a sus parejas sobre una supuesta esterilidad para mantener relaciones sin preservativo.



Fue denunciado por presunta discriminación y abuso sexual mediante engaño después de 2021 | España: Se vio involucrado en un altercado durante el desalojo de un botellón ilegal en Palma de Mallorca. La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión por presunto atentado y lesiones contra un agente de la autoridad. Al no presentarse al juicio, se emitió una orden de búsqueda y captura .



Se vio involucrado en un altercado durante el desalojo de un botellón ilegal en Palma de Mallorca. La Fiscalía solicitó por presunto atentado y lesiones contra un agente de la autoridad. Al no presentarse al juicio, se emitió una . Abril de 2023 | México: Fue detenido en Boca del Río, Veracruz, por presuntamente alterar el orden público y consumir sustancias prohibidas en la vía pública. Recuperó la libertad tras pagar la multa correspondiente.



Fue detenido en Boca del Río, Veracruz, por presuntamente alterar el orden público y consumir sustancias prohibidas en la vía pública. Recuperó la libertad tras pagar la multa correspondiente. Junio de 2023 | México: Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras presuntamente agredir a reporteros y dañar equipo de prensa. Permaneció cerca de 48 horas detenido y llegó a un acuerdo para reparar los daños.



Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras presuntamente agredir a reporteros y dañar equipo de prensa. Permaneció cerca de 48 horas detenido y llegó a un acuerdo para reparar los daños. Mayo de 2026 | México: Volvió a ser detenido en el AICM luego de que personal de una aerolínea lo acusara de vapear presuntas sustancias prohibidas durante un vuelo y generar incidentes con la tripulación. Horas después fue liberado.



Volvió a ser detenido en el AICM luego de que personal de una aerolínea lo acusara de vapear presuntas sustancias prohibidas durante un vuelo y generar incidentes con la tripulación. Horas después fue liberado. Septiembre de 2026 | México: Cristina Romero, madre del influencer Abelito, presentó una denuncia formal en contra de Naim Darrechi