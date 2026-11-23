Muchos pensaban que Yeri MUA se había alejado de las redes sociales por la polémica sesión de fotos con la bandera de México, que incluso podría costarle una multa millonaria. Sin embargo, la cantante de reguetón mexa rompió el silencio con una confesión que encendió las alarmas: atraviesa momentos complicados por problemas de salud. ¿Qué le está pasando?

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Yeri MUA es criticada en redes sociales por sus fotos con la bandera mexicana / Redes sociales

¿Qué le pasó a Yeri MUA y por qué desapareció de redes?

La intérprete de “Chupón” suele estar siempre al pie del cañón con sus fans. Por eso su ausencia no pasó desapercibida y los rumores no tardaron en aparecer.

Ante la especulación, publicó un mensaje en sus historias de Instagram. Lo retomó el influencer de espectáculos Eddy Nieblas.

Ahí confesó lo que estaba pasando: “Han sido momentos complicados y he tenido problemas en mi habla y coordinación. Sé que todo va a mejorar y estaré mejor. Las amo y las extraño mucho”.

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¿Cuál es el estado de salud de Yeri MUA?

Por ahora, no hay un diagnóstico público. Yeri MUA prefirió no dar más detalles sobre qué afección enfrenta ni qué la provocó.

El mensaje iba acompañado de una foto en la que se le ve al borde del llanto. Todo ocurrió apenas unos días después de que revelara el fin de una relación.

Aunque ha subido algunos videos, sus seguidores notaron que dejó de lado sus transmisiones en vivo de TikTok, esas donde suele arreglarse mientras charla con su comunidad.

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¿Yeri MUA ya había tenido problemas de salud?

Yeri MUA la cantante ha hablado antes de afecciones en la piel, como la dermatitis. También ha contado que lidia con ansiedad y ataques de pánico.

Según ella, parte de eso viene de la presión mediática y las críticas constantes en redes sociales. Ha tocado el tema abiertamente para generar conciencia.

Hoy, con este nuevo mensaje, sus fans esperan que pronto dé más información y, sobre todo, que se recupere.