Angustia para querido actor de Rubí: ¡Reporta grave a su bebé de mes y medio!: “A punto de caer en paro”

Un reconocido actor de Rubí y Cómplices al rescate atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El famoso encendió las alarmas al revelar que su bebé, de apenas mes y medio de nacida, sufrió una grave complicación de salud que puso en riesgo su vida. Desesperado, compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores. ¿De quién se trata y qué le pasó a la pequeña?

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¿Qué actor de Rubí y Cómplices al rescate reportó grave de salud a su bebé?

Sergio Zaldívar, actor de Rubí y Cómplices al rescate, preocupó al mundo del espectáculo al revelar que su hija, de apenas mes y medio de nacida, atraviesa un delicado estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, el también actor de doblaje informó que su pequeña sufrió una grave complicación durante la noche del martes 13 de octubre, por lo que los médicos tuvieron que intervenir para estabilizarla.

Sergio Zaldívar “Anoche mi pequeña agravó casi a punto de caer en paro. Dios le dio fortaleza y lograron estabilizarla, sigue delicada y estamos en espera de su recuperación”

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Sergio Zaldívar



¿Cuál es el estado de salud de la bebé de Sergio Zaldívar tras estar a punto de sufrir un paro?

El intérprete también aprovechó para agradecer las muestras de cariño y las oraciones que han recibido durante esta complicada situación. “Gracias infinitas a todos por sus oraciones, estamos en manos de Dios. Gracias por estar”, expresó conmovido.

Más tarde, el actor compartió una fotografía de su hija en sus historias de Instagram y le dedicó un emotivo mensaje que enterneció a sus seguidores:

“Sigue fuerte mi vida, no te soltamos. Dios contigo”. Sergio Saldivar

Las publicaciones no tardaron en generar reacciones dentro del medio artístico. Figuras como Mauricio Islas, Arlette Pacheco, Alejandra Procuna, Karenka, Magaly Chávez y Aleida Núñez le enviaron mensajes de aliento, mientras que cientos de usuarios se sumaron con buenos deseos para la pronta recuperación de la pequeña.

Aunque Sergio Zaldívar confirmó que la menor logró superar la crisis inicial gracias a la rápida intervención médica, la familia continúa pendiente de su evolución y mantiene la esperanza de recibir noticias alentadoras en los próximos días.

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¿Quién es Sergio Zaldívar, actor de Rubí y Cómplices al rescate que pide oraciones por su hija?

Sergio Zaldívar es un actor mexicano originario de Acapulco, Guerrero, con una amplia trayectoria en televisión, teatro musical y doblaje. Desde pequeño mostró interés por el canto, el baile y la actuación.

En televisión ha participado en exitosas telenovelas como:



Rubí

Cómplices al rescate

El privilegio de amar

Mi destino eres tú

El manantial.

También ha formado parte de programas como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Mujer, casos de la vida real, consolidando una carrera de varias décadas en la pantalla chica.

Su talento también lo ha llevado al teatro musical, donde interpretó a Gastón en La bella y la bestia y participó en producciones como Rent, Godspell, Anita la huerfanita y Selena, el musical.

Además, Sergio Zaldívar ha trabajado como actor de doblaje, con personajes como:



Don Combate en Patoaventuras

Lumière en La bella y la bestia

Jack Skellington en El extraño mundo de Jack

Entre sus reconocimientos destacan los premios de la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT) por su trabajo en La bella y la bestia, obtenidos en 1997 y 2007. Actualmente, el actor también participa en Tom Sawyer, el musical, donde interpreta al juez Thatcher.