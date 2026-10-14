¿Sergio Sendel será abuelo? Graco Sendel habla sobre sus planes de convertirse en papá ¿a corto plazo?

Luego de que Graco Sendel conquistara al público al actuar en ‘Doménica Montero’ junto a Angelique Boyer y Marcus Ornellas, el joven actor se sinceró sobre sus planes fuera de la actuación tras el éxito conseguido en sus últimos melodramas. ¿En planes de convertirse en papá? ¡Te contamos los detalles!

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¿Graco Sendel en planes de convertirse en papá? / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo se siente Graco Sendel de seguir los pasos de su papá, Sergio Sendel?

En medio del éxito de Graco Sendel en ‘Doménica Montero’, el intérprete de melodramas se mostró orgulloso de continuar el legado de su papá, Sergio Sendel. Durante un encuentro con los micrófonos del programa Hoy, Graco expresó:

“Yo se lo digo a mi hermana y a mi papá y a la gente, está padrísimo poder continuar con un apellido y con una carrera bonita, con buenos proyectos bien hechos, y ahora que me den la oportunidad de hacerlo, espero que este sea el comienzo de una hermosa carrera”. Graco Sendel

Cabe mencionar que Graco Sendel es hermano de Valeria Santaella, quien también ha brillado en la pantalla chica en melodramas como ‘Mi fortuna es amarte’ y ‘Guardián de mi vida’, donde actuó junto a su papá. Pese al éxito que han tenido en las telenovelas, Graco sorprendió al hablar sobre sus planes a futuro fuera del entretenimiento.

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¿Graco Sendel en planes de convertirse en papá? / Instagram: @gracosendel

¿Graco Sendel quiere convertirse en papá tras su éxito en las telenovelas?

Tiempo después de que Graco Sendel robara suspiros al aparecer en traje de ‘Adán’ en medio del éxito de ‘Doménica Montera’, el joven actor fue cuestionado por la prensa sobre las posibilidades de convertirse en papá; sin titubeos, el actor confesó. “ Para mí eso sería otra meta, pero ya en otros añitos tendré mis hijos ”.

Sin embargo, descartó que sea uno de sus planes a corto plazo, pues considera que aún está joven:

“Estoy chiquito, pero yo sí quiero hijos todavía en un rato, en unos años; no quiero decir un año en específico. De que quiero, quiero, pero en algunos años”. Graco Sendel

Cabe mencionar que, aunque el actor mantiene gran parte de su vida privada lejos de las cámaras, en febrero 2026 sorprendió al aparecer junto a la deportista Daniela Tirado, quien lo presumió en redes, dejando al descubierto su relación con el joven actor.

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¿Quién es Graco Sendel y en qué telenovelas ha participado tras su éxito en ‘Doménica Montero’?

Sergio Graco Santaella Paleta, conocido como Graco Sendel, es un joven actor y deportista.

conocido como Graco Sendel, es un joven actor y deportista. Es hijo del ‘villano de telenovelas’ Sergio Sendel y hermano de la actriz Valeria Santaella.

Además de su faceta en la actuación, estudió la licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas y practica artes marciales mixtas.

y practica artes marciales mixtas. Antes de su éxito en ‘Doménica Montero’ , Graco Sendel debutó en el melodrama ‘Mi camino es amarte’ , donde tuvo una participación especial.

, Graco Sendel debutó en el melodrama , donde tuvo una participación especial. Luego de conquistar al público tras aparecer junto a Angélique Boyer y Marcus Ornellas , Graco Sendel se unió a ‘El renacer de la Luna’, donde interpretó a Roy Rojas.

, Graco Sendel se unió a donde interpretó a Años atrás también participó en el reality ‘Reto 4 Elementos: La Liga Extrema’, donde comenzó a llamar la atención del público.

Actualmente, Graco Sendel sigue triunfando en las telenovelas y, aunque considera convertirse en papá, no es uno de sus planes a corto plazo, pues se alista para ser parte de ‘Todavía te amo’.

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