Hija de Sergio Sendel confirma pelea con Gala Montes; ¿dio fuertes detalles? “Siempre te encuentras de todo”

Desde hace varias semanas, empezó a circular el rumor de que, presuntamente, Gala Montes agredió a la hija de Sergio Sendel tras coincidir en un proyecto artístico. Tras mucho hermetismo, Valeria Santaella rompe el silencio sobre este asunto. Te contamos lo que dijo.

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Hija de Sergio Sendel confiesa todo sobre la supuesta pelea con Gala Montes / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el pleito entre Gala Montes y Valeria Santaella, la hija de Sergio Sendel?

En su momento, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó sobre una presunta pelea entre Gala Montes y la hija de Sergio Sendel. De acuerdo con su reporte, supuestamente la actriz “tiró al piso y jaló de los cabellos” a Valeria Santaella en un proyecto en el que coincidieron hace algún tiempo.

“Que la tiró al piso, la arrastró de los cabellos, y que hay una demanda que están intentando mediar, pero pues obviamente, ni Sergio Sendel, ni la hija, ni nadie, quieren mediar con Gala Montes”, manifestó.

Presuntamente, la televisora a cargo del reality en el que trabajan juntas estaría interviniendo para evitar un proceso legal: “Creo que la televisora está interviniendo para que no haya demanda”, indicó.

Lo que reforzó la especulación fue la respuesta de la también exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’. Y es que la joven habría admitido su culpabilidad e incluso dejó ver que no se arrepentía en lo absoluto.

“Sepan que sí fui y más… Sí fui yo jajaja”. Gala Montes

Su respuesta generó más dudas que respuestas. Mientras que algunos lo tomaron como una confirmación de los hechos, otros creen que simplemente fue una declaración sarcástica ante la especulación.

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Gala Montes habría confirmado pelea con la hija de Sergio Sendel / Redes sociales

Esto dijo la hija de Sergio Sendel sobre la agresión que sufrió por parte de Gala Montes

En un reciente encuentro con la prensa, Valeria Santaella, hija de Sergio Sendel, fue cuestionada sobre pleito con Gala Montes. Su declaración habría dejado ver que sí hubo conflicto con la actriz.

Aunque no quiso dar muchos detalles sobre todo esto, Santaella contó que, en ocasiones, te encuentras con personas con las que no puedes congeniar por diversas razones.

“¿Qué te puedo decir? No tengo mucho que decir al respecto, pero hay ahí cosas que pasarán. Siempre vas a encontrar gente súper linda, con la que conectes un buen y que te parezca muchísimo. Así es la vida: siempre te encuentras de todo. Pienso que la vida es un misterio. Está llena de sorpresa”. Hija de Sergio Sendel

Pese a todo, Valeria no descartó un reencuentro con Gala. De hecho, sorprendió a todos diciendo que ya habían hablado hace poco: “Obvio (platicaría con ella). Hace no mucho, tuvimos cercanía y todo cool”, puntualizó.

Finalmente, sostuvo que actualmente está enfocada en su carrera artística, señalando que muy pronto “habrá sorpresas” para el público. Cabe destacar que, hasta este momento, Montes no ha respondido a las declaraciones de Valeria.

¿Quién es Valeria Santaella, la hija de Sergio Sendel?

Valeria Santaella es hija de Sergio Sendel y hermana melliza de Graco Sendel. Actualmente, tiene 29 años y, al igual que su hermano, decidió seguir los pasos de su padre en el medio artístico.

Se le ha visto en proyectos como:

Mañana es para siempre

Luis Miguel: La serie

Mi fortuna es amarte

El Rey: Vicente Fernández

Amanecer

También se ha desempeñado como modelo para diversas marcas. En sus redes sociales, acumula más de 130 mil seguidores. Suele compartir contenido de su viaje y un poco de su vida personal.

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