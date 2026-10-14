Actor de ‘El privilegio de amar’ reaparece vendiendo en plena calle y comparte: “Sueldos están de la ver...”

Un actor mexicano se alejó de la actuación y actualmente se dedica al comercio. Lejos de la televisión y la fama, el intérprete lanzó una fuerte crítica a los sueldos de la comunidad actoral. Muchos lo recuerdan en capítulos de La rosa de Guadalupe. ¿Por qué decidió alejarse del medio?

Actor de La rosa de Guadalupe ahora vende en la calle / Internet / Canva

¿Qué actor mexicano fue visto recientemente vendiendo en la calle?

Lejos de los escenarios y los foros de televisión, el actor Carlos Amador ya había sido visto vendiendo algunos productos en redes sociales y calles de la CDMX.

El intérprete mexicano ha vendido zapatos y otros productos, mientras varios de sus clientes lo recuerdan por su faceta como figura importante en diferentes telenovelas de nuestro país.

Hace un año, Amador fue cuestionado sobre su decisión de dedicarse al comercio, a lo que respondió:

Mi familia está bien. Mis amigos que por hechos y por tiempo ahí están siempre. Mis anhelos se van realizando. Me gano la vida honradamente y disfruto las cosas pequeñas. Carlos Amador

Seguidores de su trabajo han aplaudido su actitud, y destacan sus ganas de salir adelante, alejado de la fama que algún día lo rodeó.

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Carlos Amador en su faceta de vendedor / TikTok: por carlosamador

Carlos Amador se queja de los sueldos a los actores

En una reciente aparición en redes sociales, el actor Carlos Amador fue abordado por alguien que le ofreció hacerle un retrato. El creador de contenido conocido como “Daniel Olivares”, le pidió al intérprete algunas palabras para la comunidad digital.

Aunque se esperara que su mensaje fuera positivo y con tintes emotivos, muchos lo tacharon como una presunta queja en contra de las producciones que no pagan de la mejor manera a los actores:

No hay chamba, los sueldos están de la ver*a y tú lo sabes. A los actores nos pagan peor que a una sirvienta. Carlos Amador

Aunque pareciera que este tipo de vida no es disfrutada por el histrión, Amador afirmó que este ritmo le parece agradable, ya que estar en la calle significa un rato de “diversión” para él: “ Me divierto como loco en la calle ”, dijo Carlos.

Se puede observar en el video, que Amador no solo vende zapatos, si no también algunos accesorios como: pulseras, tobilleras, pedrería y lo que parecen ser collares.

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¿Quién es Carlos Amador y en qué telenovelas participó?

El actor Carlos Amador es uno de los intérpretes que dejaron huella en la televisión mexicana. Tuvo varios papeles protagónicos y su participación constante en telenovelas, programas e incluso películas.

Formó parte de producciones que hoy se consideran clásicos de la televisión. Entre los proyectos en los que participó están:



El privilegio de amar (1998),

(1998), Abrázame muy fuerte (2001),

(2001), Entre el amor y el odio (2002),

(2002), Amor real (2003),

(2003), Mujer, casos de la vida real : apareció en distintos episodios.

: apareció en distintos episodios. La rosa de Guadalupe,

Amores perros, entre otros.

Sin embargo, como llega a pasar en el medio artístico, con el paso del tiempo los intérpretes tienen menos oportunidades.

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