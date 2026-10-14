¿RJ Mitte vivía crisis amorosa? Aseguran que su prometida le dio un ultimátum: elegir entre ella o su madre

La muerte de RJ Mitte, actor recordado por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, conmocionó al mundo del espectáculo el pasado 12 de octubre de 2026. El artista falleció a los 34 años en Texas y diversos medios reportaron que se trató de un suicidio, mientras las autoridades continuaban investigando el caso.

Desde entonces, amigos, colegas y seguidores han intentado comprender qué ocurrió en los días previos a su muerte. Ahora, una nueva teoría ha comenzado a cobrar fuerza luego de que personas cercanas al actor revelaran presuntas tensiones en su relación con Kennedy Suarez, su prometida desde octubre de 2025.

Mira: Bryan Cranston rompe el silencio tras la muerte de RJ Mitte, su hijo en Breaking Bad, ¿presentía su muerte?

¿RJ Mitte tenía problemas con su prometida Kennedy Suarez?

Nuevos reportes aseguran que RJ Mitte enfrentaba una complicada situación sentimental antes de su fallecimiento. Según versiones difundidas por TMZ, existía una creciente tensión entre el actor y su prometida, Kennedy Suarez.

Las fuentes citadas por el medio señalan que Suarez consideraba que la madre del actor tenía demasiada influencia en la relación, situación que habría generado constantes desacuerdos dentro de la pareja.

De acuerdo con estas versiones, el conflicto habría llegado a un punto en el que RJ se sintió presionado a elegir entre su familia y su prometida, lo que supuestamente aumentó el desgaste emocional que atravesaba.

Mira: ¿RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, tenía una discapacidad real? La verdad detrás del hijo de Walter White

¿Quiénes eran Dyna y Lacianne, las personas más cercanas a RJ Mitte?

Según los reportes recientes, RJ Mitte mantenía un vínculo extremadamente cercano con su madre, Dyna, y con su hermana, Lacianne.

Personas cercanas al entorno familiar aseguran que el actor nunca estuvo dispuesto a distanciarse de ellas, pues representaban una parte fundamental de su vida dentro y fuera de la industria del entretenimiento.

Esa situación habría provocado fricciones con Kennedy Suarez, quien, según las mismas fuentes, deseaba que la relación de pareja tuviera prioridad sobre cualquier otra dinámica familiar.

Lee: Filtran FOTOS del lugar donde murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad'; así luce

¿RJ Mitte y Kennedy Suarez habían terminado antes de la muerte del actor?

La respuesta sigue sin estar clara. Diversos reportes indican que RJ Mitte y Kennedy Suarez continuaban juntos apenas una semana antes de la tragedia No obstante, las mismas fuentes aseguran que la relación atravesaba momentos difíciles y que el intérprete era visto visiblemente angustiado durante sus últimos momentos de vida.

Lo que sí está confirmado es que ambos mantenían una historia de amor de varios años. Fueron amigos durante más de una década antes de iniciar una relación en 2020 y anunciaron su compromiso en octubre de 2025. En aquel momento, Mitte llegó a declarar que había encontrado a su compañera de vida y que no podía esperar para comenzar oficialmente su futuro juntos.

Hasta el momento, Kennedy Suarez no ha confirmado públicamente la versión del supuesto ultimátum difundida por TMZ. Tampoco se ha establecido si existió una separación definitiva.

Lee: Muere RJ Mitte: ¿Se quitó la vida por falta de trabajo? Actor de Breaking bad con discapacidad decía “no me miran”

¿Cuándo y dónde será el homenaje póstumo a RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

Tras la muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años, se anunció una ceremonia para honrar su memoria el viernes 16 de octubre de 2026.

El homenaje se llevará a cabo en The Mitte: Arts and Cultural Center, en Brownsville, Texas, donde familiares, amigos y personas cercanas podrán recordar la vida y trayectoria del actor.