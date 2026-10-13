Muere RJ Mitte: ¿Se quitó la vida por falta de trabajo? Actor de Breaking bad con discapacidad decía “no me miran”

El actor RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking bad, falleció el lunes en Brownsville, Texas. Ahora, un estremecedor detalle ha salido a la luz, pues aseguran que el intérprete habría estado sumido en una presunta depresión. ¿Por qué?

RJ Mitte en su papel dentro de Breaking bad / Redes sociales

¿De qué murió el actor de Breaking bad, RJ Mitte?

Tras confirmarse el fallecimiento de RJ Mitte, actor de Breaking bad, circularon numerosas especulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido. Muchos recuerdan que, además de su trayectoria en la actuación, Mitte se mantuvo en la defensa de los derechos y la visibilidad de las personas con discapacidad.

TMZ, el mismo medio que dio a conocer la noticia, reportó que la muerte habría sido un presunto suicidio, dato que, según el medio, fue proporcionado por autoridades de Texas, el estado donde residía el actor:

Un funcionario del condado confirmó a TMZ que RJ murió el lunes en Texas y nos dijo que falleció por suicidio. TMZ

El actor Bryan Cranston (protagonista de Breaking bad y padre del actor en la serie) se despidió en redes sociales, y al final de su mensaje colocó un apartado, en el cual, hace un llamado a que personas en peligro de quitarse la vida, puedan recibir la atención debida.

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Bryan Cranston despide a RJ Mitte, tras presunto suicidio / IG: bryancranston

¿RJ Mitte no conseguía trabajo por su discapacidad?

El actor de Breaking bad, RJ Mitte, nació con parálisis cerebral menor, la cual, afectaba directamente su capacidad motriz y en su forma de hablar.

Tras el éxito de la serie, Mitte pasó años desafiando a la industria del entretenimiento y buscando espacios para actores con discapacidad. Según información de The Daily Mail y retomado de Radio Fórmula, se difundieron mensajes que presuntamente corresponden al actor, en los cuales, detallaba lo complicado que había sido conseguir trabajo para él:

Puedo interpretar cualquier papel pero algunos de los directores de casting y directores, son unos imbéciles que ni siquiera me miran. RJ Mitte, según The Daiky Mail

De acuerdo a los mensajes, se presume que el actor viviera una época complicada al ser presuntamente relegado del mundo de la actuación por su discapacidad, por lo que en 2020 volvió a dar a conocer sus intenciones de seguir actuando: “ Tengo que buscar más trabajo, necesito mantenerme vigente. Solo necesito recordarle a las personas que me contraten ”, señaló en uno de sus proyectos como locutor.

Muchos creen que esto pudo ocasionar el trágico desenlace del actor, pues las faltas de oportunidades y las constantes críticas le habrían cobrado factura.

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RJ Mitte y su carrera como actor y activista

Roy Frank Mitte III, mejor conocido como RJ Mitte, se hizo un rostro conocido a nivel mundial por dar vida a Walter White Jr. en la multipremiada serie Breaking bad.

Aún con su discpacidad, Mitte comenzó a actuar desde niño, con participaciones breves en televisión, entre ellas un episodio de Hannah Montana, la popular serie de Disney.

Su gran oportunidad llegó en 2008 con Breaking bad, donde interpretó durante cinco temporadas (2008-2013) a Walter White Jr., “Flynn”, el hijo adolescente con parálisis cerebral del protagonista.

Posteriormente, RJ se consolidó como una voz importante a favor de la inclusión y la representación de las personas con discapacidad en el cine y la televisión. Sostuvo que los personajes con discapacidad deben ser interpretados por actores que realmente la tengan.

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