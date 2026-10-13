¿RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, tenía una discapacidad real? La verdad detrás del hijo de Walter White

La noticia sobre la muerte de RJ Mitte, actor que interpretó a Walter White Jr. en ‘Breaking Bad’, ha revivido una pregunta que muchos seguidores de la serie se hicieron durante años: ¿realmente necesitaba muletas y tenía dificultades para hablar o todo era parte de su actuación? Detrás de su personaje había una historia personal que pocos conocían.

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¿RJ Mitte realmente tenía parálisis cerebral como su personaje en ‘Breaking Bad’?

RJ Mitte sí tenía parálisis cerebral, la misma condición que Walter White Jr., su personaje en la exitosa serie Breaking bad. Sin embargo, había una diferencia importante: el actor presentaba manifestaciones más leves que las mostradas en televisión.

El estadounidense recibió el diagnóstico de parálisis cerebral durante su infancia. Desde pequeño acudió a distintas terapias para mejorar su movilidad, fortalecer sus músculos y desarrollar mayor independencia en sus actividades cotidianas.

De acuerdo con información difundida por AMC, cadena responsable de ‘Breaking Bad’, la condición de RJ Mitte no era tan pronunciada como la de Walter White Jr., por lo que su interpretación requirió una preparación especial.

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RJ Mitte en su papel dentro de Breaking bad / Redes sociales

¿RJ Mitte usaba muletas en la vida real como Walter White Jr. en ‘Breaking Bad’?

RJ Mitte no necesitaba utilizar muletas habitualmente en su vida cotidiana, a diferencia de Walter White Jr., quien aparecía apoyándose en ellas durante las cinco temporadas de ‘Breaking Bad’.

Para interpretar al hijo de Walter White, personaje protagonizado por Bryan Cranston, RJ Mitte tuvo que modificar su manera de caminar y hablar. Su objetivo era representar las dificultades físicas que experimentaba Walter White Jr. sin limitarse a reproducir su propia experiencia.

Aunque el actor y su personaje compartían el mismo diagnóstico, la parálisis cerebral no se manifiesta de igual manera en todas las personas. Por eso, las dificultades para desplazarse y expresarse que se observaban en la serie eran diferentes de las que Mitte experimentaba fuera de las cámaras.

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¿Qué es la parálisis cerebral, condición que tenía RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’?

La parálisis cerebral que tenía RJ Mitte es un conjunto de trastornos neurológicos que afectan el control de los movimientos, la postura y el equilibrio. No todas las personas diagnosticadas presentan las mismas dificultades físicas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta condición se relaciona con alteraciones en el desarrollo del cerebro o lesiones ocurridas durante sus primeras etapas. Algunas personas necesitan dispositivos de apoyo para desplazarse, mientras que otras pueden caminar sin ellos.

En el caso de RJ Mitte, la parálisis cerebral no le impidió construir una carrera como actor, modelo y activista. Incluso aprovechó su reconocimiento internacional para impulsar la representación de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

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RJ Mitte fue actor y activista / Redes sociales

¿Quién fue RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’ que murió a los 34 años?

RJ Mitte murió el 12 de octubre de 2026, a los 34 años, en Brownsville, Texas. La noticia fue confirmada por sus representantes, mientras que las autoridades informaron que se realizaría una autopsia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El actor alcanzó la fama gracias a ‘Breaking Bad’, serie emitida entre 2008 y 2013. Posteriormente participó en producciones como Switched at Birth y The Guardians of Justice, además de trabajar como productor de cine independiente.

Fuera de las cámaras, RJ Mitte defendió los derechos de las personas con discapacidad y colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. Su trayectoria también fue reconocida por Bryan Cranston, quien lamentó la muerte de su compañero y destacó su crecimiento profesional.