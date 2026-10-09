Leonardo García revela que estuvo en contacto con Jorge Kahwagi en sus últimos momentos de vida: “Muy enfermo”

La inesperada muerte de Jorge Kahwagi no solo trajo una inmensa tristeza para sus familiares, sino también para sus amigos que lo acompañaron en esta vida. Y es que no solo Yolanda Andrade se despidió del exboxeador con un desgarrador mensaje, sino que ahora es Leonardo García el que se pronuncia al respecto.

¿Qué dijo el hijo de Andrés García sobre el deceso de su amigo? Te lo contamos.

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Leonardo García / Redes sociales/IG @leonardogarciaof

Leonardo García lamenta la muerte de Jorge Kahwagi

En su más reciente encuentro con la prensa, el actor Leonardo García compartió lo triste que ha sido lidiar con la muerte de un amigo como Jorge Kahwagi.

“Lo extraño mucho, que en paz descanse. Pero ya estaba, ya llevaba 7 años muy enfermo. Estuvo en coma dos veces. Híjole, se nos fue muy, muy, muy pronto, caray. ¡Qué lástima!”, dijo.

Además, reveló que había hablado con el empresario días antes de que se anunciara su inesperado fallecimiento: “hablé con él hace quince días, estaba perfecto, estaba bien”, compartió el actor.

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Leonardo García / Clasos

Leonardo García, ¿cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi?

El hijo de Andrés García reveló que se enteró de la triste noticia del deceso de su amigo a través de una llamada que le hizo Roberto Palazuelos, y más tarde él se comunicó con Cabalán Macari, primo de Kahwagi.

“Parece que empezó con un derrame y después fue un paro cardíaco. Fue una pérdida muy dolorosa” Leonardo García

García compartió que aunque la amistad con Jorge Kahwagi fue muy fuerte durante los años que estuvieron juntos, poco a poco los padecimientos del exboxeador provocaron que se distanciara de todo el mundo: “Sí, él se distanció un poquito de todos por su tema de salud, ¿verdad? Y hay que comprender eso, ¿no?”

#LoVisteEnVentaneando ¡Leonardo García nos habla de su amistad con Luis Miguel, el sentido adiós a Jorge Kahwagi, los detalles de su boda con Flaminia y la verdad sobre la herencia de Andrés García. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/2PzQVU0XCJ — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 9, 2026

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¿De qué murió Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi lamentablemente falleció el pasado 30 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México, a los 58 años de edad. Según se reveló, el empresario murió a causa de un derrame cerebral.

A lo largo de muchos años, el empresario luchó con diferentes problemas de salud, como una peritonitis y la perforación de una úlcera gástrica.

El servicio fúnebre de Jorge Kahwagi solo se llevó a cabo durante unas horas y después el cuerpo fue cremado para entregárselo a sus familiares.