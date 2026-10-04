Yolanda Andrade se despide de Jorge Kahwagi con desgarrador mensaje: “Te amo”: FOTO

Una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana está pasando complicados momentos en su vida personal, y no solo nos referimos a su salud y la decisión de dejar de consumir sus medicamentos poco a poco, sino al luto que está viviendo tras la muerte de su amigo Jorge Kahwagi, nos referimos a Yolanda Andrade.

Visiblemente afectada, la conductora le dedicó un tierno y desgarrador mensaje al exboxeador. Aquí te contamos que dijo.

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Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

Yolanda Andrade sufre le pérdida de Jorge Kahwagi

El día del fallecimiento del empresario mexicano, Yolanda Andrade tomó sus redes sociales para compartir una serie de fotos de Kahwagi, y dejarle un mensaje que rompió los corazones de los internautas:

“Hoy me desperté con esta pena en mi alma y corazón. Mi mejor amigo, mi Kawachón, te amo. Gracias a Dios, siempre te lo dije. Y gracias por todos los momentos vividos, en dolor, risas y anécdotas. Me duele demasiado el corazón. Gracias por cuidar de mi salud” Yolanda Andrade

Por supuesto, su publicación se llenó de mensajes de aliento en los que además se pedía por el descanso de Jorge Kahwagi, quien falleció a los 58 años de edad.

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Enfermedades de Yolanda Andrade / Instagram

Yolanda Andrade preocupa por sus dichos sobre Jorge Kahwagi

Aunque parecía que el mensaje de despedida en su Instagram sería lo único que la conductora mencionaría acerca del deceso del exboxeador, en el video dedicado a Inés Moreno, en el que la acusó de traicionarla, también compartió unas palabras para Kahwagi.

Aunque el mensaje fue breve, preocupó a más de uno, pues de manera indirecta da a entender que pronto se va a encontrar con su mejor amigo:

“…Y ayer se me fue uno [amigo] que me duele el alma, Jorge, él es muy leal, y digo que es porque es mi compa que me voy a encontrar, ojalá Dios quiera, ahora…después” Yolanda Andrade

Esta no es la primera vez que Yolanda habla sobre el día en el que su vida se acabe, pues incluso ya dio instrucciones sobre la ropa que espera llevar el día de su funeral:

“Vamos a una tienda, entonces yo agarro la camisa y me dice la Monse: ‘¿Una camisa negra? y ve lo que cuesta, estás loca y le dije: ‘la voy a desquitar’ y me dice: ‘no, estás loca, está muy cara y le dije: ‘me la voy a poner hasta que me muera, me la pones en la caja’.” Yolanda Andrade

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Yolanda Andrade y sus enfermedades / Redes sociales

¿Cuáles son las enfermedades de Yolanda Andrade?

La conductora mexicana Yolanda Andrade padece dos enfermedades que han disminuido de manera dramática su calidad de vida. Desafortunadamente ninguna de las dos tiene cura hasta el momento.

Según lo reportado por la comunicadora, las afecciones que padece son esclerosis lateral amiotrófica (ELA), neuralgia del trigémino y una aneurisma cerebral.

Debido a las evidentes complicaciones de salud que le han cambiado la vida, Yolanda Andrade ha aprovechado este tiempo para despedirse y ponerse a cuentas con familiares y amigos. Tristísimo.