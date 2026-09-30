Yolanda Andrade reaparece con severas dificultades para hablar; lanza inesperado anuncio sobre ‘Montse & Joe’.

Después de que Yolanda Andrade anunciara que dejara de tomar algunos medicamentos tras un año de hospitales, la conductora de Montse & Joe alarmó a sus seguidores al compartir que no podrá asistir a las grabaciones del programa que conduce con Montserrat Oliver. ¿Inicia un nuevo tratamiento? ¡Te contamos los detalles!

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Yolanda Andrade toma drástica decisión sobre su salud tras un año de hospitales y medicamentos. / Redes sociales

¿Por qué Yolanda Andrade tomó la decisión de dejar algunos medicamentos?

Hace unos días, Yolanda Andrade reapareció en el programa Montse & Joe junto a Roxanna Castellanos y Montserrat Oliver; posteriormente, realizó un live en el que compartió que ha tomado una nueva decisión relacionada con su tratamiento.

“Ya no voy a tomar medicamentos, solo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco alejarme de todo”. Yolanda Andrade

De acuerdo con la actriz y presentadora, ha vivido un año complicado entre medicamentos y hospitales; incluso le ha costado poder levantarse y hablar, por lo que agradece tener una red de apoyo y poder acudir a un “hospital bueno”. Sin embargo, ahora su tratamiento parece dar un nuevo giro.

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Así reapareció Yolanda Andrade en ‘Montse & Joe’. / Redes sociales

Yolanda Andrade reaparece con importante anuncio sobre ‘Montse & Joe’

Tras el anuncio de Yolanda Andrade, la conductora de Montse & Joe reapareció en sus redes anunciando que no podrá acudir a las grabaciones del programa que comparte con Montserrat Oliver debido a causas de fuerza mayor.

“Querido público conocedor, por causas de fuerza mayor, no puedo ir (a Montse y Joe), pero quiero agradecerles a todos, especialmente al público conocedor. A mi compañera, amiga y amor, Montserrat, a toda la producción y a todos ustedes que en 25 años nos han querido y apoyado siempre, los amo”. Yolanda Andrade

Su dificultad para hablar a través de su historia de Instagram alarmó a sus seguidores, quienes días antes se mostraron entusiasmados por su regreso a Montse & Joe. Además, su mensaje surgió después de que compartió historias de posible nuevo tratamiento.

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📍 La conductora YOLANDA ANDRADE devastada por no poder ir a su programa de televisión, debido a la esclerosis lateral amiotrófica 😔



"Por causa de fuerza mayor no puedo ir"



Además, ha comenzado a explorar alternativas como la llamada “TERAPIA DE ENERGÍA ESCALAR”, luego de… pic.twitter.com/itJN9k41PO — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 30, 2026

¿Cuál es la nueva alternativa que explora Yolanda Andrade tras dejar los medicamentos?

Antes de que Yolanda Andrade anunciara que no podrá continuar grabando Montse & Joe junto a Montserrat Oliver, la presentadora compartió una serie de historias en las que se le ve junto a su doctor, a quien le agradece por estar a su cuidado.

Mientras que la cuenta de ‘La tía Sandra’ detalló que Andrade habría decidido comenzar a explotar otras alternativas como la ‘terapia de energía escalar’, esto luego de reducir al mínimo los medicamentos y mantener únicamente los necesarios para controlar el dolor.

Por el momento, Yolanda Andrade no ha brindado mayores detalles sobre su salud, pero cabe recordar que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta las neuronas encargadas del movimiento muscular, así como con neuralgia del trigémino.

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