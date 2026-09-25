Yolanda Andrade habla de su funeral; revela la ropa que se llevará en su último adiós: “Me la pones en la caja”

Yolanda Andrade regresó al programa ‘Montse & Joe’ y su aparición estuvo llena de anécdotas y emotivos mensajes por parte de la conductora y sus compañeras.

Una de las que más llamó la atención y conmovió al público fue la relacionada con la ropa que Yolanda quiere usar el día de su funeral, pues reveló que tiene una prenda que le encanta y hasta contó la historia detrás de ella.

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Yolanda Andrade / Facebook: Yolanda Andrade

¿Por qué Yolanda Andrade ya piensa en su funeral?

Yolanda Andrade ha compartido distintas actualizaciones sobre su estado de salud y, en una de ellas, comentó que incluso le habrían dado un tiempo estimado de vida.

No obstante, fiel a su estilo, la conductora ha tomado esta situación con humor y ha hablado de la muerte con naturalidad, incluso convirtiéndola en parte de algunas de sus anécdotas.

Durante su regreso a ‘Montse & Joe’, Yolanda Andrade volvió a referirse abiertamente a la muerte y al complicado momento de salud que enfrenta. Frente a Montserrat Oliver y Roxana Castellanos, la conductora dijo: “Estoy enferma y me voy a morir”, como parter de una de sus anécdotas.

Posteriormente, reveló que incluso ya tiene pensada la ropa que quiere utilizar cuando llegue el momento de su funeral.

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Yolanda Andrade en Montse & Joe / Instagram

¿Cuál es la prenda que Yolanda Andrade quiere usar en su funeral?

Durante el programa, Yolanda le dijo a Montserrat Oliver que había encontrado la camisa que quiere usar en su funeral.

Montserrat reaccionó sorprendida y contó el contexto de su comentario, pues se trata de una camisa negra que le encanta a Yolanda y que, en su momento, le costó muy cara.

“Es que siempre nos reíamos por que no se la quitaba, una camisa que le encanta negra, y entonces, siempre me decía: ‘cuando me muera me vas a poner está en la caja’ y yo ‘ay no lo dudo’.” Montserrat Oliver

Yolanda contó más detalles sobre la historia de la prenda y relató que, cuando la encontraron en la tienda, Montserrat le reclamó que era demasiado cara. Ante esto, Yolanda respondió con humor que precisamente por eso la iba a usar hasta que muriera.

“Vamos a una tienda, entonces yo agarro la camisa y me dice la Monse: ‘¿Una camisa negra? y ve lo que cuesta, estás loca y le dije: ‘la voy a desquitar’ y me dice: ‘no, estás loca, está muy cara y le dije: ‘me la voy a poner hasta que me muera, me la pones en la caja’.” Yolanda Andrade

La conductora también contó, entre risas, que mientras hacía su maleta encontró nuevamente la camisa y decidió guardarla de nuevo, pues todavía no es momento de utilizarla.

“Hoy que estaba haciendo la maleta, saco una camisa y era la camisa y le dije: ‘ahorita no camisa’, la volví a meter en el closet y le dije: ‘ahorita no, mi reina vete pa’ dentro’.” Yolanda Andrade

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¿Cómo se encuentra actualmente Yolanda Andrade?

Actualmente, Yolanda Andrade se encuentra estable, aunque continúa enfrentando altibajos con episodios de dolor y molestias físicas que pueden limitar sus actividades.

Yolanda enfrenta Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta las neuronas encargadas del movimiento muscular, así como la neuralgia del trigémino, que puede provocarle intensos episodios de dolor en el rostro.

A pesar de las dificultades, la conductora continúa buscando la manera de mantenerse activa, por ello Yolanda Andrade regresó a ‘Montse & Joe’, donde volvió a compartir pantalla con Montserrat Oliver y Roxana Castellanos.

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