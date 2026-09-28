Yolanda Andrade toma drástica decisión sobre su salud tras un año de hospitales: “Poco a poco alejarme de todo”

Luego de que Yolanda Andrade reapareciera en Montse & Joe con devastador mensaje al aire, la conductora alarmó a sus seguidores al compartir la nueva decisión que ha tomado sobre su diagnóstico médico tras un año de medicamentos y hospitales. ¿Está cansada de su tratamiento? ¡Te contamos los detalles!

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Yolanda Andrade toma nueva decisión sobre su tratamiento. / Captura de pantalla

¿Cómo fue el regreso de Yolanda Andrade a Montse & Joe?

Tras darse a conocer un video de Yolanda Andrade junto a Montserrat Oliver, pese a altibajos en su salud, salió a la luz un nuevo episodio de Montse & Joe en el que Andrade se dejó ver feliz de volver al foro junto a Roxanna Castellanos y Oliver, a quienes les compartió algunas de sus vivencias lejos de las cámaras.

Pese a que durante su estancia en el foro se mostró alegre e intercambió algunos chistes, el ambiente se tornó diferente cuando hizo un inesperado comentario sobre su muerte: “Bueno, estoy enferma y me voy a morir”, expresó Andrade, a lo que Oliver agregó: “Bueno todos nos vamos a morir”.

Pese a que la presentadora intentó aligerar la tensión, el tema volvió a salir a la luz cuando Andrade recordó que ya había encontrado la camisa que solía decir que era para su funeral; sin embargo, cerró su anécdota diciendo:

“Hoy que estaba haciendo la maleta, saco una camisa y era la camisa y le dije: ‘ahorita no camisa’, la volví a meter en el closet y le dije: ‘ahorita no, mi reina vete pa’ dentro’”. Yolanda Andrade

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Yolanda Andrade sorprende al confesar que ropa quiere usar en su funeral. / Redes sociales

¿Cuál es la nueva decisión que tomó Yolanda Andrade sobre su tratamiento?

Después de que Yolanda Andrade reapareciera en Montse & Joe y hablara sobre su funeral y la ropa que usará, la presentadora hizo un live en el que compartió que ha tomado una nueva decisión en relación a su tratamiento tras un año de medicamentos y hospitales:

“Ya no voy a tomar medicamentos, solo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco alejarme de todo”. Yolanda Andrade

Andrade detalló que han sido meses complicados, con días en los que no puede levantarse o de pronto no puede hablar, pero está agradecida con la paciencia que le ha brindado toda su red de apoyo: “Mi psiquiatra me tiene mucha paciencia, es un amor, se lo agradezco mucho. Y mi psicóloga, ahora mi padrino doble A”.

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¿Cuál es la enfermedad que padece Yolanda Andrade?

A través de su live, Yolanda Andrade también reflexionó sobre la atención médica que ha recibido desde antes de que fuera diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta las neuronas encargadas del movimiento muscular; así como la neuralgia del trigémino, que puede provocarle intensos episodios de dolor en el rostro.

De acuerdo con Andrade, ella nunca tuvo el sentimiento de “por qué a mí”, pero sí ha podido reflexionar sobre el trabajo que hace el personal médico y el privilegio que tiene de estar en un “hospital bueno, como dicen en mi pueblo”, comentó.

Pese a su decisión relacionada con el tratamiento que recibe y sus inesperados comentarios en Montse & Joe, Yolanda Andrade se ha mostrado animada en sus lives y en los mensajes que envía a sus colegas que enfrentan la polémica.

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