¿Paulina Rubio tiene novia? Tras rumores sobre presunto romance, Yolanda Andrade revela: “Ella es muy abierta”

Lejos del conflicto legal que Paulina Rubio mantiene con su ex, Colate, la ‘Chica dorada’ vuelve a ser noticia, pero en esta ocasión por la presunta posibilidad de tener una novia, y fue Yolanda Andrade quien habló al respecto. ¿Confirmó la noticia?

¿Paulina Rubio tiene novia? / FB: Paulina Rubio

¿Cómo iniciaron los rumores sobre la sexualidad de Paulina Rubio?

Los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre Paulina Rubio y su productora, Pamela Velez, tomaron fuerza a partir de las declaraciones de Abee, cantante de música urbana y expareja de la productora, hace algunos meses.

Según contó la intérprete, tanto Paulina como Pamela pasaban mucho tiempo juntas, incluso, Velez presuntamente prefería desviar las llamadas que Abee hacía, cuando se encontraba con ‘la Chica dorada':

Hasta ahora, hay especulaciones de que tiene una relación con Paulina, en el momento, no me lo pude imaginar, pero ahora sí puedo decir que podría ser cierto, porque, para empezar ¿quién lleva a su productora a su juicio familiar?, hay un apoyo más allá de una amistad, de lo laboral, podría ser cierto. Abee, ex de Pamela Velez

La intérprete incluso recordó una llamada en altavoz en la que, de acuerdo con su versión, Paulina le habría preguntado a Vélez si todavía tenía novia:

Varias cositas que se me hacían un poco raras, la última fue que Paulina le llama a mi ex, unos meses antes de que yo terminara la relación y le pregunta ´oye, ¿tienes novia todavía?´, fue raro porque no habíamos discutido, ni nada, si Paulina sabía que tenía una relación de tres largos años, ¿cómo por qué la pregunta, no? Abee

No obstante, sus declaraciones representan únicamente su versión de los hechos y, hasta ahora, ni Rubio ni Vélez han confirmado públicamente que exista una relación sentimental entre ellas .

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Abee, ex de Pamela Velez / Redes sociales

¿Yolanda Andrade confirma que Paulina Rubio tiene novia?

La salud de Yolanda Andrade sigue preocupando a sus fans y seguidores, pero ahora, la conductora habló respecto a la vida sentimental de Paulina Rubio, quien recientemente ha sido relacionada sentimentalmente con Pamela Vélez.

Durante una entrevista con Despierta América, Andrade fue cuestionada sobre los rumores que apuntan a que ‘la Chica dorada’ habría encontrado el amor junto a una mujer. Sin embargo, Andrade aclaró que no tiene información directa que lo confirme: “ No, no me ha dicho eso. No me ha dicho que esté con una mujer ”, expresó Andrade.

Además, Yolanda sí dijo que Rubio tiene sus gustos definidos, por lo que no cree que el rumor sea cierto. Aún así, la conductora afirmó que ‘la Chica dorada’ es abierta de mente, pero descartando una relación con otra mujer:

Si fuera cierto, mira que ella es muy abierta y no le importaría. Paulina y Thalía, pues pura... Yolanda Andrade

Mientas tanto, Paulina Rubio no ha dicho nada al respecto , por lo que estos rumores se mantienen solo como especulación de internautas. ¿Será que sí?

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¿Quién es Pamela Vélez, presunta novia de Paulina Rubio?

Pamela Vélez es una productora e ingeniera de grabación originaria de República Dominicana y radicada en Miami, Florida. A lo largo de su carrera ha trabajado con reconocidos exponentes de la música latina y el pop internacional.

Según información de Infobae, los artistas con los que ha colaborado se encuentran:



Shakira,

Becky G,

Carlos Vives,

Manuel Turizo,

Eladio Carrión y,

Eladio Carrión y, Paulina Rubio.

En 2026 también recibió un Grammy por su trabajo como ingeniera de grabación en el álbum Y ahora qué?, de Alejandro Sanz.

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