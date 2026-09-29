¿Funerales, demandas y problemas de salud? Psíquico de las estrellas predice el futuro de Yolanda Andrade, Thalía y más famosos

Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’, realizó una lectura con las cartas briscas españolas, que pertenecieron a su madre y de quien heredó este don para hablarnos sobre el futuro que les depara a los artistas más controversiales de momento, y nos sorprendió con lo que nos contó, ya que vaticinó traiciones, separaciones, problemas de salud, legales y muertes.

Las cartas de Saúl Maxwell dejaron predicciones que sorprendieron por su dureza. Yolanda Andrade, Montserrat Olivier, Laura Zapata, Thalía, Cristian Castro y Javier Ceriani recibieron pronósticos muy distintos, pero algunos encendieron las alarmas. ¿Qué vio el llamado ‘Psíquico de las estrellas’ sobre el futuro de cada famoso?

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Él es Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’ / Mauro Godoy, Mezcalent, Archivo TVNotas, redes sociales y IG: @saulmaxwellofficial

Yolanda Andrade: La alarmante predicción de Saúl Maxwell sobre su salud

Entre todas las predicciones de Saúl Maxwell, la que más preocupación generó fue la relacionada con Yolanda Andrade. El llamado “psíquico de las estrellas” aseguró que las cartas muestran un panorama complicado para la conductora y lanzó una advertencia que no pasó desapercibida.

“Veo decadencia, su tiempo es limitado. Tenemos que orar por ella, porque solamente Dios tiene el control de todo. Puedo ver que no hay cura para su enfermedad, pero hay que rezar por ella, para que no sufra tanto a la hora de su partida. Los signos están alineados en ella, el ciclo lunar. El sol le da luz, pero la luna oscuridad, y no está bien. Ella deja su casa muy pronto y el universo la recogerá. Ojalá no pase, pero le salió la espada al final. Lástima, porque es joven, pero no tiene cura”.

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Enfermedades de Yolanda Andrade / Instagram

¿Montserrat Olivier enfrentará un doloroso funeral? La inquietante predicción del vidente

La lectura no terminó ahí. Saúl Maxwell también habló del futuro de Montserrat Olivier y aseguró que enfrentará momentos emocionalmente complicados, especialmente por situaciones relacionadas con personas muy cercanas a ella.

“La veo triste, pero es una mujer muy sabia e inteligente. Ella va aceptando cada paso de la enfermedad de Yolanda. Es una tremenda amiga, sincera. Veo que se va a poner triste, porque va a estar en un funeral, no solamente el de Yolanda, sino en otro que va a ser muy duro para ella, de un ser querido muy cercano. Lo va a asimilar. Va a ser fuerte y sabe que todos estamos de paso”.

La conductora perdió a un ser querido. / Instagram: @montserrat33

¿Laura Zapata tendrá problemas del corazón? La advertencia que le hizo el psíquico de las estrellas

Por otro lado, el vidente aseguró que Laura Zapata seguirá enfrentando críticas, aunque advirtió que también deberá prestar atención a algunos temas relacionados con su salud.

“Se defiende, porque le tiran mucho. Es muy segura de sí misma y no le gusta que la ataquen. No necesita el nombre de su familia para brillar. Va a tener problemas de salud, especialmente con el corazón. Cuida mucho esa parte y las rodillas. Vas a tener muchos problemas de huesos, dolores de espalda, pero no es brujería. Ella es una mujer que cree mucho en Dios y está protegida por la sangre de Cristo. Sigue brillando, que el universo es tuyo”.

Laura Zapata / Redes sociales

¿Thalía prepara una gira internacional? Psíquico predice éxito, abundancia y regreso a la televisión

Entre las predicciones más positivas de Saúl Maxwell destacó la de Thalía. El vidente aseguró que la cantante atraviesa un momento favorable en su carrera y que los próximos meses estarían marcados por éxitos profesionales, viajes y nuevas oportunidades.

Según su lectura, Thalía seguiría cosechando buenos resultados con su más reciente proyecto musical, además de fortalecer su presencia en distintos mercados fuera de México. También visualizó una etapa de abundancia y crecimiento para la artista.

Saúl Maxwell “Le va a ir muy bien con este álbum que salió. Está pegando mucho en la música. Va a estar viajando, viene una gira por Europa y Latinoamérica. La veo empoderada, trabajando y con abundancia. Va a estar de regreso en la televisión, con un contrato poderoso. Su matrimonio está ahí, como todos los matrimonios, está como todo aplacado”.

Thalía / IG: @thalia

¿Verónica Castro regresará a las telenovelas? Psíquico revela problemas de salud y un gran proyecto

Saúl Maxwell también habló sobre el futuro de Verónica Castro, una de las figuras más importantes del espectáculo en Latinoamérica. Aunque visualizó éxito y un posible regreso a la pantalla, advirtió que la actriz debería poner especial atención a su salud.

De acuerdo con el llamado “psíquico de las estrellas”, la conductora todavía tendría importantes proyectos por realizar antes de cerrar definitivamente su trayectoria artística. Incluso aseguró que volvería a estar frente a las cámaras.

“La veo triunfando, pero con problemas del pulmón. Debe tener muchos cuidados con la salud, mi querida Vero. Viene oportunidad de telenovela y no se va sin cerrar su carrera con algo muy fuerte. La vamos a ver en pantalla. Es la más grande estrella que ha dado Latinoamérica”. Verónica Castro

Capturas de pantalla

¿Cristian Castro enfrentará una demanda millonaria? Psíquico advierte problemas legales y una nueva novia

Las cartas también habrían mostrado movimientos importantes en la vida amorosa y legal de Cristian Castro. Según Maxwell, el cantante estaría iniciando una nueva relación sentimental tras terminar otra recientemente.

Sin embargo, la advertencia más fuerte estuvo relacionada con posibles problemas legales. El vidente aseguró que una mujer podría interponer acciones en su contra y que esto tendría consecuencias económicas importantes para el intérprete.

“Se dejó de una novia y tiene otra. Él no juega con fregaderas. Siempre tiene lo que te conté muy caliente. Cálmate, porque vas muy rápido. Cuídate, porque viene demanda de una mujer fuera de México, posiblemente en Argentina o España. Va a tener que pagar un dinero muy fuerte. Te vas a ver en problemas legales. Suerte para ti. Cuidado con tu dinero y con quién te juntas, porque te van a demandar”.

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Cristian Castro / FB: Cristian Castro

¿Javier Ceriani será arrestado? Psíquico asegura que enfrenta demandas, traiciones y graves problemas

Otra de las predicciones que más llamó la atención fue la relacionada con Javier Ceriani. Saúl Maxwell aseguró que el periodista enfrentaría una etapa complicada marcada por conflictos legales, traiciones y personas que presuntamente actuarían en su contra.

Además de hablar sobre demandas, el vidente afirmó que visualiza problemas que podrían afectar directamente sus proyectos profesionales. Incluso lanzó una advertencia que no pasó desapercibida entre quienes siguen la carrera del comunicador.

Saúl Maxwell “Calladito te ves más bonito. Tienes demandas muy fuertes, posiblemente hasta te cierren tu canal. Viene traición. Hay mucha gente en tu contra, que está preparando algo muy grande. Sale la espada y un viaje. Veo 4 demandas. No vengas a México, porque no te quieren y vas a ser arrestado. Dios te bendiga”.

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