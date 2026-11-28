Hace algunas semanas te dimos a conocer la historia de Harold Greene, presentador de noticias que desde los años 80 inició su trayectoria en la televisión, y que murió inesperadamente a inicios del mes de noviembre de 2026.

Ahora, te traemos la historia de una de las leyendas del mundo de la música más importantes de toda la historia, y que desafortunadamente murió a causa de SIDA, ¿de quién se trata? Aquí te lo revelamos.

Cantante / Canva

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¿Qué cantante murió de una terrible enfermedad un día antes de anunciar su diagnóstico fatal?

Si eres amante de la música a este punto seguramente ya sabes que estamos hablando del único e inigualable Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, vocalista de la banda de rock británica Queen.

Desde muy joven Freddie mostró interés en la música, sin embargo, su vida cambiaría por completo al conocer a Brian May, Roger Taylor y John Deacon con quien formó la agrupación que les permitió escribir sus nombres en los libros de historia.

Queen es una banda británica de rock / Redes Sociales

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¿Cuál fue la enfermedad que padecía Feddie Mercury y que provocó su muerte?

En una época en la que las redes sociales, los influencers y el internet no existían, o al menos no como lo conocemos hoy en día, Freddie Mercury guardó silencio acerca de la enfermedad que lo estaba acechando, el SIDA.

No obstante, los medios de comunicación de la época cuestionaban al intérprete, pues lucía cada vez más desmejorado, sin embargo Mercury jamás dio ‘su brazo a torcer’ hasta el 23 de noviembre de 1991 cuando el vocalista de Queen informó a través de un comunicado que desafortunadamente había dado positivo a una prueba de VIH, y que tenía SIDA.

Freddie Mercury reveló que había preferido guardar silencio para proteger la privacidad de su círculo cercano, sin embargo, sabía que debía compartir lo que le estaba pasando con sus amigos y por supuesto, con los millones de fanáticos que seguían a Queen alrededor del mundo.

El intérprete de ‘Don’t stop me now’ reveló que con sus declaraciones buscaba crear conciencia, y que además esperaba que su testimonio sirviera para que las personas se sumaran en su lucha contra el SIDA.

Tristemente el vocalista de Queen falleció el 24 de noviembre de 1991 a la edad de 45 años, debido a una bronconeumonía complicada por el SIDA.

Freddie Mercury, vocalista de Queen / Redes Sociales

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¿Cuáles son las canciones más famosas de Freddie Mercury?

Freddie Mercury era un verdadero apasionado de la música, y además de su trabajo con Queen, que lo catapultó como una de las figuras más legendarias de la historia, también colaboró con Montserrat Caballé, soprano española.

Respecto a sus canciones más famosas, aquí te dejamos una breve lista, ¿cuál es tu favorita?



Bohemian Rhapsody (1975)

Somebody to love (1976)

Don’t stop me now (1978)

Killer Queen (1974)

We are the champions (1977)

Barcelona

I was born to love you

Tristemente las tragedias en el mundo de la música continúan después de la muerte de Freddie Mercury, pues hace no mucho Amanda Somerville, reconocida vocalista americana, reveló que fue diagnosticada con glioma difuso de línea media (DMG), un tumor cerebral canceroso.