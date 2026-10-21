Cantante que dará concierto en México en unos días, anuncia diagnóstico de enfermedad sin cura: “Es una realidad”

Hace apenas unas horas, una reconocida cantante latina, (que salió del clóset hace unos años), anunció que, lamentablemente, fue diagnosticada con una enfermedad sin cura. La respuesta se dio en una reciente dinámica. ¿Cancela la gira?

Cantante latina es diagnosticada con enfermedad incurable / Pixabay

¿Quién es la cantante latina que fue diagnosticada con enfermedad sin cura?

Durante su participación en la Semana Billboard de la Música Latina, la cantante Kany García sorprendió al público al revelar que, desde hace tiempo, vive con una enfermedad crónica e incurable.

García está de gira en México para los próximos días, estando presente en estados de la república como:



Estado de México,

Puebla,

Veracruz,

Michoacán,

Guanajuato,

Chihuahua, entre muchos otros.

Ante la reciente revelación, muchos se han preguntado si García sigue firme con sus compromisos musicales de este mes. ¿Algo cambió?

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La cantante, Kany García, dará conciertos en México / IG: kanygarcía

¿Qué enfermedad incurable padece la cantante Kany García?

En la dinámica de “preguntas y respuestas” en la que participó Kany García, la intérprete afirmó que fue diagnosticada desde hace varios años con “espondilitis anquilosante”, una condición que describió como “un primo hermano de la artritis”.

García reveló ciertos síntomas y condiciones que vendrán para ella con el tiempo:

Yo tengo una condición en la columna vertebral, que se llama espondilitis anquilosante, y es un primo hermano de la artritis, y cada vez me voy a encorvar más en mi vida y tengo que saber que es una realidad. Kany García

Según sus palabras, la cantante sufre de constante dolor, situación que termina causándole ansiedad. Aunque las giras son algo que le gusta mucho, los síntomas podrían llegarle más rápido después:

Cada vez que salgo de gira, pues, es un gran reto saber que hay cosas que eventualmente no voy a poder hacer. Por eso, me estoy disfrutando esto de los dos escenarios y de subir, bajar escaleras con toda velocidad, porque sé que va a haber un momento en que eso va a tener que cesar. Kany García

Aunque la enfermedad no tiene cura, su tratamiento puede ayudar a retrasar su progresión, un dato que da certeza a quienes la padecen y a sus seguidores en general.

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¿Cuáles son las canciones de Kany García más famosas?

El nombre real de la cantante, Kany García, es Encarnita García de Jesús. Nacida en 1982, se ha desarrollado como una importante cantautora puertorriqueña de pop latino.

Con los años consolidó una carrera como compositora e intérprete. Su álbum Soy yo (2018) fue nombrado por Billboard uno de los 50 mejores álbumes latinos de la década, y Contra el viento ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum Cantautor.

Algunas de sus canciones más conocidas son:



“Hoy ya me voy”,

“Alguien”,

“Duele menos”,

“Para siempre”,

“Te lo agradezco”,

“Confieso”,

“Agüita e coco”,

“DPM”, entre otras más.

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