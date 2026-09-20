Yeri MUA podría enfrentar multa millonaria por polémica sesión de fotos con la bandera de México

Tras haber dejado atrás la polémica con su exnovio, Naim Darrechi, Yeri MUA vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que, con motivo del Día de la Independencia, la influencer publicó una controversial sesión de fotos con la bandera de México. Si bien borró las imágenes poco después, muchos han especulado sobre la posibilidad de una multa por esta situación. Te contamos lo que se sabe.

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Yeri MUA es criticada en redes sociales por sus fotos con la bandera mexicana / Redes sociales

¿Cómo fue la sesión de fotos de Yeri MUA con la bandera mexicana?

Mucho ocurrió durante las celebraciones por la Independencia de México. Si bien los ciudadanos, incluyendo artistas, festejaron de manera tradicional con fiestas y/o publicaciones conmemorativas, algunos se vieron envueltos en controversia. Tal es el caso de Aleks Syntek, quien se peleó con el público durante un concierto que dio por el Grito de Independencia en CDMX.

Otra famosa que dio de qué hablar fue Yeri MUA. La creadora de contenido compartió una serie de fotos en las que se le podía ver acostada en el suelo y semidesnuda, cubriéndose solo con la bandera de México.

Aunque aparentemente su intención fue buena, las redes sociales no dudaron en destrozarla. Internautas opinaron que sus imágenes eran una “falta de respeto” al lábaro patrio. Y es que este no solo tocaba el suelo, sino que, a consideración de muchos, estaba “sexualizándose” a través de la bandera.

Al final, la joven borró su post y limitó sus comentarios en el resto de sus publicaciones en redes sociales. No obstante, las críticas siguen y hasta ya se puso sobre la mesa la posibilidad de una multa o hasta un tiempo en prisión.

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Publicación polémica de Yeri MUA / Redes sociales

La multa que podría enfrentar Yeri MUA por usar la bandera mexicana en polémica sesión de fotos

Tras las polémicas fotos de Yeri MUA con la bandera de México, muchos han recordado que existe una ley que habla sobre el “mal uso” de los lábaros patrios. Según menciona el artículo 56 de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, las infracciones tendrán como consecuencia una sanción económica y/o hasta tiempo en prisión, dependiendo de la gravedad.

La multa podría ser de hasta 10 mil UMAs, es decir, poco más de un millón de pesos. También se contempla un arresto de 36 horas. Estos castigos se pueden dar por las siguientes circunstancias:

Alterar o modificar las características de la Bandera Nacional

Inscribir en la Bandera Nacional la denominación o razón social de las instituciones sin la autorización a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7.º.

Omitir rendir honores a la Bandera Nacional

Inscribir en la Bandera Nacional el nombre de personas físicas o instituciones para promover su imagen, bienes o servicios

Si bien las autoridades no han emitido un comunicado oficial, se cree que la famosa sí podría ser acreedora a un castigo. Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que una celebridad hace mal uso de la bandera y recibe una multa.

Yeri MUA podría pagar hasta un millón de pesos de multa / Redes sociales

¿Qué otras celebridades han sido multadas por hacer mal uso de la bandera de México?

En 2008, Paulina Rubio posó con la bandera mexicana para una revista. En aquel entonces, el gobierno le cobró una multa de 53 mil pesos. Algo similar pasó años después con Miley Cyrus.

En 2014, la cantante estadounidense tuvo que pagar poco más de 16 mil pesos por hacer un uso indebido del lábaro patrio durante un concierto en Monterrey.

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