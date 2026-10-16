Naim Darrechi pelea con fans durante una transmisión EN VIVO, tras detención en España: “Enseñen pruebas”

Naim Darrechi ha estado involucrado en diversos problemas legales. Luego de que la mamá de Abelito confirmara un proceso en su contra por el delito de acoso, se dio a conocer que había sido detenido en el aeropuerto de Madrid. Según explicó después, esto último fue por una demanda que entabló una mujer por haberla “exhibido sin ropa”.

En medio de todo esto, el influencer protagoniza una pelea durante una transmisión en vivo. Un grupo de jóvenes lo confrontó en la calle por sus temas legales. Te contamos qué pasó.

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Naim Darrechi se encuentra en España / Redes sociales

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi en el aeropuerto de Madrid?

A principios de semana, el influencer Derek Trejo contó que Naim Darrechi había sido arrestado tras bajar de su avión en el aeropuerto de Madrid. No contó detalles y solo se limitó a expresar la preocupación que sentía por toda esta situación.

Casi un día después, Darrechi realizó una transmisión en vivo revelando qué había pasado. Mencionó que todo es derivado de una demanda que inició una chica con quien trabajó en 2024 en una página de contenido exclusivo.

Según su versión, la mujer en cuestión lo está acusando de haberla “exhibido y faltado el respeto”. Aseguró que todo fue algo consensuado y que está dispuesto a luchar para demostrarlo.

“Fue algo de 2024. Ya me había ido yo de España y no dejé una dirección, en 2024 nosotros colaboramos con una persona en (una página de contenido exclusivo) y subí una foto que tuvo bastantes likes un poco provocativa, yo le estaba tapando los s3...nos; la subí a Instagram, no se veía mucho, era para promocionar (la página de contenido exclusivo). Resulta que por esa foto la chica demandó y dijo que estaba mostrando su intimidad, que yo estaba faltando al respeto”. Naim Darrechi

Indicó que las autoridades lo detuvieron porque no tenía una dirección registrada donde se le pudiera hacer llegar la notificación legal. También comentó que la primera audiencia sería el 19 de octubre.

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Naim Darrechi fue detenida hace unos días en el aeropuerto de Madrid / Redes sociales

La pelea de Naim Darrechi durante una transmisión en vivo

Durante la noche del pasado 15 de octubre, Naim Darrechi realizó una transmisión en vivo por las calles de España. Iba acompañado de Derek Trejo y todo parecía ir bien. En algún punto, un grupo de jóvenes comenzó a gritarle y criticarlo por los problemas legales que ha tenido últimamente.

Esto hizo enfurecer al influencer, quien no dudó en confrontarlos y decirles que no existen pruebas en su contra, asegurando que es “inocente”. Cuando le recordaron las acusaciones de violencia que han hecho algunas de sus exnovias en su contra, Darrechi simplemente sostuvo que jamás ha agredido a nadie.

“Que me enseñen las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Yo estuve detenido, ¿por qué me han soltado? Aquí el que maltrata va a la cárcel. Si yo no estoy dentro, es porque no he maltratado a nadie”, expresó.

Para evitar que el asunto escalara a más, Trejo simplemente lo alejó del sitio y les mandó “bendiciones” a los atacantes. Posteriormente, Naim usó sus redes sociales para mandar una reflexión sobre todo el hate que ha estado recibiendo.

“Los que critican, van atrás. Los que le desean el mal a otros, van atrás; los que se ríen de las desgracias ajenas, van atrás. Jamás va a ver a alguien más exitoso que critique porque no van viendo a los lados”, manifestó.

¿Por qué la mamá de Abelito demandó a Naim Darrechi?

El pleito entre Naim Darrechi y la mamá de Abelito comenzó hace algunas semanas, en la fiesta de cumpleaños del exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’. El español y Agustín Fernández le bailaron reguetón a la señora, quien es una mujer de talla pequeña.

Si bien Darrechi se disculpó, la mujer decidió emprender acciones legales. En su comunicado, refirió que la cercanía del creador de contenido le resultó incómoda.

En respuesta, Naim dijo no comprender por qué lo estaban demandando, ya que, a su considerar, a la señora le “gustó”. También la acusó de querer llamar la atención con toda esta polémica.

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