El actor Ari Telch ha sido objeto de señalamientos y críticas luego de que algunos de sus vecinos denunciaran presuntos comportamientos que, según su versión, habrían afectado la convivencia y generado preocupación entre los habitantes del lugar donde vive. Esto desató especulaciones sobre una posible crisis de salud mental.

En medio de la polémica que enfrenta el exesposo de Ninel Conde, uno de sus amigos, el también actor Plutarco Haza, habló frente a las cámaras y compartió su postura sobre la situación de Ari Telch.

Su declaración llamó la atención y dejó clara su opinión sobre el tema. ¿Qué dijo y cómo salió en defensa de su amigo?

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El actor Ari Telch ha causado preocupación en los últimos días / Mezcalent

¿Por qué Ari Telch está envuelto en polémica por su comportamiento y su salud mental?

La polémica alrededor de Ari Telch comenzó luego de que algunos de sus vecinos en Cuernavaca, Morelos, lo señalaran por presuntos comportamientos agresivos que, aseguran, han afectado la tranquilidad del condominio donde viven.

Uno de ellos, afirmó que el actor habría tenido conductas erráticas e incluso lo acusó de lanzar un camastro desde una azotea y causar daños a una propiedad.

La polémica también escaló al terreno mediático luego de que Gustavo Adolfo Infante presentara en ‘De primera mano’, videos y testimonios de vecinos que denunciaron presuntos comportamientos agresivos del actor.

Ante esto, Ari Telch arremetió contra el conductor y cuestionó que le diera espacio a uno de sus vecinos para hablar del conflicto. Incluso anunció que buscaría emprender acciones legales contra el periodista y la televisora.

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Ari Telch / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Plutarco Haza, amigo de Ari Telch, ante los señalamientos sobre el actor?

En un reciente encuentro con los medios, Plutarco Haza declaró que desconoce exactamente por lo que está pasando Ari Telch, pues ya no mantiene contacto constante con él debido a sus respectivas agendas de trabajo. No obstante, recordó que su amigo enfrenta un diagnóstico de trastorno bipolar desde hace algunos años, pero logró atenderlo a tiempo y mantenerse como una persona funcional.

Asimismo, reconoció la trayectoria artística de Ari y expresó su confianza en que cuenta con las capacidades necesarias para enfrentar y resolver el conflicto por el que pudiera estar atravesando.

“No tengo idea. El pasó por problemas de salud mental hace muchos años, lo atacó a tiempo y eso lo ha hecho una persona funcional con sus neurosis normales. No sé exactamente qué pase. Él tendrá que resolverlo como él sabe, porque es una persona muy inteligente. No tengo idea de qué esté pasando más allá de lo que ustedes saben. Es muy de él.” Plutarco Haza

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¿Qué ha contado Ari Telch sobre el trastorno que padece?

Ari Telch ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno bipolar tipo II, que recibió en 2002. El actor ha explicado que este padecimiento puede provocarle cambios importantes en su estado de ánimo, con periodos de depresión y episodios de hipomanía (aumento notable de energía y euforia).

En entrevistas, ha contado que durante algunas etapas puede pasar largos periodos sin dormir, hablar más de lo habitual y tener conductas impulsivas, como gastar dinero en exceso.

El actor ha señalado que con ayuda médica logró encontrar estabilidad y recientemente negó que los conflictos con sus vecinos estén relacionados con una crisis de ese tipo. No obstante, la polémica continúa, pues el pasado fin de semana se reportó que Ari Telch habría sido detenido por elementos de seguridad en una plaza comercial de Cuernavaca.

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