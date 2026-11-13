Ari Telch preocupa por su comportamiento: ¿qué se sabe sobre su diagnóstico de salud mental?

Hace algunos días el actor Ari Telch encendió todas las alarmas luego de que en redes sociales publicara un mensaje asegurando que estaba secuestrado. Poco después el actor aclaró que se trataba de una broma, y no de un secuestro real.

Dicha situación y también las presuntas conductas agresivas que ha presentado con sus vecinos han abierto la conversación sobre su salud mental y el diagnóstico que le cambió la vida hace algunos años, ¿qué enfermedad padece Ari Telch? Aquí te lo compartimos,

Ari Telch fue diagnosticado con transtorno bipolar tipo II. / Facebook

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¿Qué enfermedad tiene Ari Telch? Este fue el diagnóstico que recibió en 2002

El exesposo de Ninel Conde, Ari Telch, ha hablado en múltiples ocasiones acerca del diagnóstico que recibió hace más de 20 años: trastorno bipolar tipo II. Según ha revelado el actor, en el pasado lidió con profundos periodos de depresión y otros más en los que su energía estaba al cien.

Según contó Telch en entrevista a Adela Micha, él disfruta de periodos de normalidad, sin embargo, de repente algo cambia: “Tienes largos periodos de normalidad y, de pronto, así, nada más, te vas a la manía, a la hipersexualidad, combinada con el parloteo y conductas de riesgo”.

Ari Telch busca visibilizar los problemas de salud mental. / Mezcalent

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¿Qué es el transtorno bipolar II que padece Ari Telch?

El trastorno bipolar II con el que ha sido diagnosticado el actor, es una condición de salud mental que se caracteriza por la alternancia de episodios depresivos e hipomanía, en los que el paciente tiene un inesperado aumento de energía que se traduce en mayor actividad y menor necesidad de dormir.

Respecto a este último punto Ari ha compartido su experiencia, y también en entrevista con Adela Micha, reveló que durante algunos episodios del trastorno bipolar no tiene la necesidad de dormir, pues su energía está a tope:

“No necesitas dormir, no por insomnio, sino porque no puedes, basta un par de horas al día y el resto te la pasas echando relajo y gastando en exceso. Es una enfermedad sumamente delicada” Ari Telch

Si bien es cierto esta es una condición que puede presentar dificultades a quien la padece, no podemos olvidar que los expertos en salud mental pueden ofrecer alternativas para mejorar la calidad de vida.

Ari Telch en nueva controversia. Es demandado por sus vecinos. / Capturas de pantalla

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¿Qué ha dicho Ari Telch sobre su salud mental?

Desde que se dio a conocer su diagnóstico, Ari Telch ha hablado abiertamente sobre su trastorno mental, buscando lograr el entendimiento de las personas que no lo padecen y combatiendo los prejuicios que aún existen alrededor de estos temas.

“El bipolar, nos damos perfectamente cuenta de que estamos muertos, es la muerte en vida, no hay un mañana, no hay una luz al final del túnel. El cerebro se vacía de todo el cóctel que hace que funcione con bienestar y son enfermedades que son invisibles y silenciosas”, aseguró el histrión en entrevista.

Desafortunadamente hoy por hoy el actor no está en su mejor momento, sobre todo después de que hace algunas horas trascendiera que los vecinos de Ari Telch lo denunciaron por presuntos daños a propiedad y hostigamiento, ¿qué está pasando? Hasta el momento no hay nada claro.