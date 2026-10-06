Aylin Mujica se quiebra al recibir las cenizas de su hijo: “Me está cayendo el 20 de que no lo volveré a ver”

Han pasado casi tres meses desde la inesperada muerte de Mauro Menéndez, conocido artísticamente como Maahez, pero el dolor sigue más presente que nunca para Aylin Mujica. La actriz cubana rompió en llanto al revelar que finalmente recibió las cenizas de su hijo, un momento que la obligó a enfrentar una realidad que, según confesó, todavía le cuesta aceptar. Su emotiva charla con Lupillo Rivera conmovió a sus fans.

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¿Cuándo y de qué murió el hijo de Aylín Mujica? / Instagram

¿Cómo reaccionó Aylin Mujica al recibir las cenizas de su hijo Mauro Menéndez?

Aylin Mujica abrió su corazón en Top Chef Vip en una conversación con Lupillo Rivera, donde habló sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado desde la muerte de su hijo Mauro Menéndez, Maahez. Entre lágrimas, la actriz confirmó que las cenizas de su hijo finalmente llegaron a casa después de un complicado proceso que se prolongó durante varias semanas debido a que el joven falleció fuera de su país de residencia.

“Acaban de llegar las cenizas de mi hijo”, dijo Aylin visiblemente afectada, provocando una reacción inmediata de apoyo por parte del cantante.

Lupillo Rivera no dudó en acompañarla en ese momento de vulnerabilidad y le recordó que expresar el dolor es una parte importante del duelo: “Pero es que tienes que llorar, tienes que soltar, no tiene nada de malo”, le respondió el intérprete para intentar darle consuelo.

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Aylin Mujica enfrenta la realidad tras recibir las cenizas de su hijo

La llegada de las cenizas de su hijo Maahez representó un momento especialmente duro para la actriz, ya que terminó por hacerle consciente de la magnitud de la pérdida. Aylin Mujica confesó que, aunque han pasado semanas desde la tragedia, recibir los restos de su hijo le hizo entender que la ausencia es definitiva.

“Me dio impresión, mala impresión, me está cayendo el 20, Lupe, de que ya no lo voy a ver”, confesó entre lágrimas. La emotiva escena conmovió a los seguidores de la actriz, quienes reconocieron el enorme valor que implica hablar públicamente de una pérdida tan dolorosa.

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¿Cómo aconsejó Lupillo Rivera a Aylin Mujica tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez?

Durante la conversación, Aylin Mujica aprovechó para preguntarle a Lupillo Rivera cuánto tiempo había necesitado para poder seguir adelante tras la muerte de su hermana, la cantante Jenni Rivera. La actriz buscaba encontrar una respuesta que le diera esperanza en medio del complicado proceso que atraviesa desde julio pasado.

Sin embargo, la respuesta del cantante fue tan honesta como desgarradora: “Todavía, tratando de vivir con ello y aceptarlo”, respondió Lupillo.

Antes de eso, el intérprete recordó cómo era su relación con Jenni Rivera y la manera en que solían apoyarse mutuamente en momentos difíciles: “Yo con mi hermana, ya no nos mirábamos pero siempre esperaba yo la nota, entonces la llamaba, ‘carnal agárralo de esta forma’. O yo a ella, ‘hey, cómo lo manejo’. ‘Oye Lupe salió esto tuyo, manéjalo así’”, recordó.

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Lupillo Rivera y Jenni Rivera / Facebook: Lupillo Rivera

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylin Mujica?

Semanas antes de recibir las cenizas de su hijo, Aylin Mujica compartió algunos detalles de la autopsia practicada a Mauro Menéndez tras su fallecimiento en Barbados. La actriz explicó que el joven DJ enfrentó diversos problemas de salud que terminaron provocando una serie de complicaciones que afectaron órganos vitales.

“Y el asunto es que yo no puedo decir que fue el vape, aunque creo que es algo muy dañino. Lo de la autopsia que le hicieron fue que tenía, murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía”, señaló.

De acuerdo con el relato de Aylin, su hijo también presentó un coágulo pulmonar que agravó considerablemente su estado de salud: “Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos. Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un ‘heart attack’, un ataque, un infarto”, explicó.

La muerte de Maahez, ocurrida el pasado 16 de julio durante un viaje a Barbados con amigos, conmocionó al medio artístico y a los seguidores de la actriz cubana. Hoy, casi tres meses después de aquella tragedia, Aylin Mujica enfrenta una de las etapas más difíciles del duelo.