¿Shakira en alerta por la salud de su padre? William Mebarak habría recaído y ella viaja de emergencia a Colombia

La tranquilidad alrededor de Shakira parece haberse roto nuevamente. En las últimas horas, la cantante colombiana fue captada llegando a la residencia de sus padres en Barranquilla, lo que de inmediato desató especulaciones sobre el estado de salud de William Mebarak, su padre de 95 años.

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¿Por qué Shakira viajó a Barranquilla y qué se sabe sobre la salud de William Mebarak, su padre?

La presencia de Shakira en Barranquilla tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores. La artista fue vista llegando al edificio donde viven sus padres, ubicado en el exclusivo sector de El Country.

De acuerdo con información difundida por la periodista Sulay Ucros para el programa Al rojo vivo, la colombiana arribó en un convoy integrado por dos camionetas escoltadas por elementos de la policía, un movimiento que llamó poderosamente la atención.

Según la comunicadora, el viaje podría estar relacionado con el estado de salud de William Mebarak. “Su viaje repentino a Colombia, según fuentes, podría ser por el estado de salud de su padre, que estaría pasando nuevamente por una recaída. Sin embargo, la cantante no ha confirmado esta información”.

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¿William Mebarak está hospitalizado? Esto es lo que se conoce hasta ahora

La preocupación aumentó cuando comenzaron a circular reportes que señalan que William Mebarak habría sido ingresado a una clínica ubicada al norte de Barranquilla tras presentar una nueva complicación médica.

Hasta el momento, ni Shakira ni algún integrante de su familia han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir la información. Por esa razón, el motivo exacto de la presunta hospitalización permanece bajo total reserva.

Tampoco se ha dado a conocer el diagnóstico, el tratamiento que estaría recibiendo ni el centro hospitalario donde presuntamente se encuentra internado el padre de la cantante, situación que ha generado incertidumbre entre los seguidores de la artista.

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Papá de Shakira ama mucho a su familia / Redes sociales

¿Qué problemas de salud ha enfrentado William Mebarak, padre de Shakira?

Los problemas de salud del padre de Shakira no son recientes. Desde 2022, cuando sufrió una fuerte caída, William Mebarak ha atravesado diversos episodios médicos que han requerido atención especializada.

Uno de los momentos más delicados ocurrió en 2024, cuando permaneció hospitalizado durante 17 días tras desarrollar una neumonía. Durante ese mismo periodo también fue sometido a procedimientos médicos relacionados con un cuadro de hidrocefalia.

Más adelante, en mayo de 2026, trascendió que el escritor volvió a ser hospitalizado después de presentar una infección pulmonar. Meses después también se reportó que sufrió un episodio isquémico que obligó a los médicos a mantenerlo bajo observación mientras continuaba su recuperación.

La salud del señor William Mebarak empezó a verse afectada tras una fuerte caída en 2022. / Instagram.

¿Cómo es la relación entre Shakira y su padre William Mebarak?

A lo largo de su carrera, Shakira ha dejado claro que William Mebarak es una de las personas más importantes de su vida. En numerosas entrevistas ha reconocido la influencia que tuvo en su formación personal y artística.

De hecho, cada vez que la salud de su padre se ha complicado, la cantante ha procurado acompañarlo personalmente, incluso cuando sus compromisos profesionales la mantienen fuera de Colombia durante largas temporadas.

Por esa razón, las versiones sobre un posible viaje de emergencia a Barranquilla no pasaron desapercibidas. Mientras la estrella continúa con una intensa agenda internacional, muchos interpretan su presencia en la ciudad como una muestra más del estrecho vínculo que mantiene con su familia.