Fernando Lozada confirma que Fernando Sáenz es su padre y ¿lo DESPRECIA?: “Para mí él es nadie” ¡Solo la verdad!

Durante años evitó decir nombres y apellidos, pero ahora que la identidad de su padre salió a la luz, Fernando Lozada rompió el silencio. El exintegrante de Acapulco Shore confirmó la información que TVNotas te dio a conocer en nuestra última edición física de la revista y sorprendió con la contundente forma en que define la relación con el actor.

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¿Fernando Lozada confirmó que Fernando Sáenz es su padre biológico?

La identidad del padre biológico de Fernando Lozada volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que recientemente trascendiera que se trataría del actor Fernando Sáenz, figura reconocida por su trabajo en telenovelas durante las décadas de los 80 y 90.

Durante una entrevista en el programa Uno a Uno con Linet Puente y Rosario Murrieta, el tema fue abordado directamente. La periodista le explicó que ya existían publicaciones donde se mencionaba el nombre de Fernando Sáenz como su padre.

Al escuchar el nombre, Fernando Lozada no lo negó y confirmó la información. Cuando Rosario Murrieta mencionó a Fernando Sáenz, el influencer reconoció que efectivamente se trataba de su padre biológico, poniendo fin a años de especulaciones y rumores que también involucraron a otros actores famosos.

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¿Qué dijo Fernando Lozada sobre Fernando Sáenz y por qué asegura que no es su papá?

Luego de confirmar la identidad de Fernando Sáenz, Fernando Lozada dejó clara su postura sobre el vínculo que mantiene con él y aseguró que la revelación no cambia absolutamente nada en su vida.

“Pues nada, realmente. Yo creo que darle foco a él no lo hacía por otra cosa. No sé, nunca… Yo no es mi papá. Fue un donador de esperma. Entonces, en algún momento se iba a saber. Alrededor lo saben desde hace muchos años”, expresó.

Incluso, más adelante admitió sentirse impactado por toda la atención mediática que generó el tema y confesó: “Estoy como en shock”.

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¿Cuál ha sido la historia entre Fernando Lozada y su padre biológico?

Desde hace años, Fernando Lozada ha contado en diferentes entrevistas que creció sin la presencia de su padre biológico y que fue criado principalmente por su madre, Benicia, quien enfrentó sola los primeros años de su crianza.

De acuerdo con una fuente cercana a la familia consultada por TVNotas, Fernando Sáenz presuntamente no aceptó el embarazo cuando comenzó la relación con la madre del hoy conductor y actor de reality shows.

La misma fuente relató: “Nunca se acercó a ellos. Solo trató de ver a Fernando cuando este tenía unos 3 o 4 años, pero su madre le dijo que, si no había estado con él desde que estaba embarazada, no tenía nada que hacer en su vida”.

Según esa versión, padre e hijo únicamente se habrían visto un par de veces: una cuando Lozada era pequeño y otra cuando tenía alrededor de 24 años, momento en el que descubrió que el actor era el padre de uno de sus amigos de la universidad.

Fernando Sáenz cuando era galán de novelas en la década de los 80. / Fotos: Archivo TVNotas y Redes sociales

¿Fernando Lozada buscaría a Fernando Sáenz, su padre biológico, tras revelar su identidad?

Más allá de haber aceptado públicamente quién es su progenitor, Fernando Lozada aseguró que Fernando Sáenz no representa una figura relevante dentro de su historia personal.

De manera contundente declaró: “Para mí él es nadie… Para mí él no es alguien importante, ni lo va a ser, ni lo fue, ni nada. Entonces es como si dijeran: ‘Oh, ya nos enteramos de que Fernando, su papá, vive en tal lado’. Pues ya. No sé, como que no me cambia nada”.

El exconductor de Al extremo también comentó que la única persona cuya reacción le preocupa es la de su madre, quien siempre lo apoyó y lo sacó adelante durante su infancia.

“No sé mi mamá qué pueda llegar a sentir, pero yo estoy bien”, agregó, dejando ver que la revelación pública de la identidad de Fernando Sáenz no modificará su perspectiva ni provocará un acercamiento entre ambos.