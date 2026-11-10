Aunque Fernando Lozada no ha querido revelar quién es su padre biológico, un famoso actor, ¡descubrimos su identidad!

Desde que saltó a la fama gracias a su participación en el reality Acapulco shore, Fernando Lozada ha hablado sobre la nula relación con su verdadero padre biológico, a quien descubrió cuando tenía 24 años, y señala que fue un famoso actor.

En casi todos los programas en los que ha participado, confiesa que quien lo procreó nunca lo aceptó y que incluso le pidió a su madre, en la década de los 80, que abortara, ya que no estaba en sus planes ser padre, debido a que su carrera como actor estaba despuntando. Ahora que está en La granja VIP ha compartido esta situación en diversas ocasiones con varios participantes, pero siempre asegurando que nunca revelará quién es su padre, quien lleva su mismo nombre.

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Fernando Lozada fue parte de La granja VIP 2026. / Redes Sociales

¿Quién es el papá de Fer Lozada, exparticipante de La granja VIP 2026?

Una fuente muy cercana a la familia del también conductor se acercó a platicar con nosotros y confesó que el padre de Fernando es el actor Fernando Sáenz, quien triunfó en las novelas en los 80 y 90.

“Nunca se acercó a ellos. Solo trató de ver a Fernando cuando este tenía unos 3 o 4 años, pero su madre le dijo que, si no había estado con él desde que estaba embarazada, no tenía nada que hacer en su vida”. Fuente TVNotas

Nos relata cómo inició la relación entre el actor y la madre del influencer. “Se conocieron por amigos en común. Ella trabajaba de secretaria o algo así, y él acudía a ese lugar. Desde siempre hubo entre ellos una química especial. Salieron por unos meses y ella quedó embarazada. Pensó que todo estaría bien, pero nunca se imaginó que él no aceptaría al bebé. Por eso, terminaron el intento de relación”.

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Fernando Sáenz cuando era galán de novelas en la década de los 80. / Fotos: Archivo TVNotas y Redes sociales

¿Cuántas veces ha visto Fernando Lozada, exparticipante de La granja VIP, a su papá?

“Sé que años después, cuando Fer tenía 3 o 4 años, se acercó para conocer al niño, pero ella le dijo que no, y fue hasta que tuvo 24 años que lo conoció, porque era padre de un amigo de él de la universidad. Solo esas 2 veces se han visto. De hecho, imagino que Fernando no se acuerda de que también lo vio cuando era un niño”.

Sobre si a la madre de Fernando le incomoda que su hijo hable de este tema de una forma tan abierta, nos narran: “Es un tema súper hablado entre ellos. A Benicia (su madre) no le afecta, porque no tiene nada de qué arrepentirse. Es más, tiene la frente en alto, porque sola sacó adelante a su hijo en sus primeros años. Después ya se casó con quien fungió como padre de Fernando. Entre los 2 acordaron que nunca dirían el nombre públicamente, pero todo mundo sabe. Es que son idénticos”.

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El parecido entre Fer Lozada y su papá biológico. / Fotos: Archivo TVNotas y Redes sociales

¿Fernando lozada ha tenido contacto con su papá actualmente?

Preguntamos si Fernando Lozada, exconductor de Al extremo, tras hacerse público todo esto, ha tenido contacto otra vez con su padre, y nos dijeron: “No, y no creo que lo haga. El señor sigue con su vida. Tiene una familia y sigue haciendo su chamba. Él se fue más a los videohomes que a las novelas, con las que tuvo éxito hace años, pero sigue activo y le va bien, hasta donde sabemos. La realidad es que no hay acercamiento. Lo poco o mucho que saben uno del otro es por lo que Fernando ha ventilado en los programas que ha hecho y en las entrevistas donde le preguntan”.

Sobre otros nombres que se han mencionado en redes como posibles “padres” de Fernando, como Andrés García, José Alonso y otros actores, nos dice: “Fernando sabe que siempre habrá ese rumor con muchos actores famosos, pero la realidad es esta. Aunque en algunas redes y posteos lo han mencionado, casi nadie lo sabe”.

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