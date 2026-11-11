¿Quién es Fernando Sáenz? El actor que Fernando Lozada confirmó como padre biológico, pero no reconoce como papá

Durante años, la identidad del padre biológico de Fernando Lozada fue uno de los temas que más curiosidad generó entre sus seguidores. Ahora, luego de que TVNotas te diera a conocer que que se trata del actor Fernando Sáenz, el exhabitante de La granja VIP rompió el silencio, confirmó la información y lanzó contundentes declaraciones sobre la relación que mantiene con él.

Mira: Preocupa aspecto de Fernando Lozada en La granja VIP, ¿está mal de salud?: “producción debe hacer algo”

¿Fernando Lozada confirmó que Fernando Sáenz es su padre biológico?

Fernando Lozada confirmó públicamente que el actor Fernando Sáenz es su padre biológico, una información que durante años estuvo rodeada de rumores y especulaciones. La revelación ocurrió durante una entrevista en la que fue cuestionado directamente sobre la identidad de su progenitor. Lejos de esquivar el tema, el ex participante de La granja VIP reconoció que efectivamente se trata del actor mexicano.

Sin embargo, Fernando Lozada dejó claro desde el primer momento que la noticia no representa ningún cambio en su vida ni modifica la forma en que ve su historia familiar.

“Pues nada, realmente. Yo creo que darle foco a él no lo hacía por otra cosa. No sé, nunca… Yo no es mi papá. Fue un donador de esperma. Entonces, en algún momento se iba a saber. Alrededor lo saben desde hace muchos años”. Fernando Lozada

Las declaraciones causaron impacto entre sus seguidores, especialmente porque durante años evitó hablar públicamente sobre el tema. Incluso admitió sentirse sorprendido por la atención mediática que generó la noticia.

“Estoy como en shock”. Fernando Lozada

Lee: ¿Fernando Lozada abandona La granja VIP? Está devastado por la salida de Pascal: “Se me va a hacer más difíci”

¿Quién es Fernando Sáenz, el actor y padre biológico de Fernando Lozada?

Fernando Sáenz Miera nació en Puebla y desarrolló una trayectoria artística dentro de la televisión mexicana durante las décadas de los ochenta y noventa.

A lo largo de su carrera participó en producciones como Culpable o inocente y El depredador, además de compartir proyectos con reconocidas estrellas de la pantalla mexicana como Lucía Méndez y Daniela Romo.

Aunque muchas personas creían que se había retirado definitivamente de la actuación, la realidad es que ha mantenido actividad dentro de la industria, aunque con un perfil mucho más discreto que en sus años de mayor exposición.

De hecho, durante 2026 participó en el estreno de El León de Sinaloa, demostrando que sigue vinculado al medio artístico.

Mira: ¡Fernando Lozada en shock! Explota en ‘La granja VIP’ por ¡dejar caca el baño! “Como pu*** animales” VIDEO

Fernando Sáenz cuando era galán de novelas en la década de los 80. / Fotos: Archivo TVNotas y Redes sociales

¿Por qué Fernando Lozada asegura que Fernando Sáenz no es su papá?

Las declaraciones más contundentes del exconductor de Al extremo estuvieron enfocadas en la relación inexistente que mantiene con Fernando Sáenz. Aunque confirmó el parentesco biológico, Fernando Lozada fue enfático al señalar que no lo considera una figura paterna y que, para él, el papel de padre pertenece a otra persona.

Fernando Lozada “Para mí él es nadie, él no es mi papá, él es el donador de esperma… para mí él es nadie, para mí no es nadie importante, ni lo va a hacer… no sé, no me cambia en nada, no sé mi mamá cómo puede estar”.

Más adelante reiteró la misma postura al hablar del impacto que tuvo la revelación pública.

“Para mí él es nadie… Para mí él no es alguien importante, ni lo va a ser, ni lo fue, ni nada. Entonces es como si dijeran: ‘Oh, ya nos enteramos de que Fernando, su papá, vive en tal lado’. Pues ya. No sé, como que no me cambia nada”. Fernando Lozada

Sus palabras dejaron claro que no existe interés por parte de Fernando Lozada en construir un vínculo familiar con el actor, pese a que ahora la identidad de su padre biológico es de conocimiento público.