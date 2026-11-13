Mauricio Islas de luto: El actor sufrió la muerte de su padre tras presentarse en obra de teatro, ¡esto sabemos!

Una triste noticia azota el mundo del espectáculo mexicano, pues se confirmó el lamentable fallecimiento de Juan Islas, padre del actor Mauricio Islas. El intérprete todavía se compartió algo sobre su obra de teatro hace algunas horas. ¿Qué se sabe hasta el momento?

¿Qué se sabe de la muerte de Juan Islas, padre del actor Mauricio Islas?

Hasta el momento, NO hay muchos detalles acerca de la muerte de Juan Islas, padre del querido actor mexicano Mauricio Islas.

Rumbo al mediodía de este viernes, Mauricio Islas compartió la esquela del fallecimiento, confirmando así el deceso de su señor padre. Dicha publicación es el pésame de su agencia.

Se espera que próximamente el actor rompa el silencio con mayores detalles, así como los homenajes y despedidas en honor a su padre.

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Confirman muerte del padre de Mauricio Islas / Redes sociales

¿Padre de Mauricio Islas sufría problemas de salud?

La salud de Juan Islas, padre del actor Mauricio Islas, es un tema que preocupaba desde hace varios años. El intérprete contó que su padre “la había librado” en noviembre de 2020, fecha la que el señor sufrió una embolia pulmonar:

Mi papá tuvo por ahí un percance, una embolia pulmonar en noviembre (de 2020), la libró gracias a Dios. Mauricio Islas

Según el testimonio del actor, su padre fue bien atendido en aquel momento, algo que le permitió continuar con su vida normal.

No se sabe si aquel padecimiento respiratorio de los “coágulos en el pulmón” fueron los causantes de su reciente fallecimiento.

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Mauricio Islas reveló en 2020 los problemas de salud de su padre / Instagram.

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