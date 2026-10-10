¡Shakira y Piqué frente a frente en los tribunales por sus hijos! ¿Él se los quiere quitar?

En los últimos años los problemas legales de la intérprete de ‘Pies descalzos’ a causa de su ruptura con Gerard Piqué han sido un verdadero dolor de cabeza. A poco tiempo de que se diera a conocer que Shakira ya ganó la demanda a la Hacienda española, debe enfrentarse a su ex por una situación relacionada con los hijos de ambos. ¿Se los quiere quitar?

Te contamos aquí qué está pasando entre Shakira y Gerard Piqué en pleno 2026.

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Shakira / Redes sociales

Shakira y Piqué buscan acuerdo legal en favor de sus hijos

Como es bien sabido, durante su relación de 11 años, Shakira y Piqué tuvieron dos hijos, mismos que actualmente viven en Miami con la cantante, siendo este lugar la residencia legal de los menores.

A pesar de que los acuerdos entre ambos respecto a la estancia y viajes de los niños parecía estar en orden, tanto Shakira como Piqué han tenido que presentarse en los juzgados de Barcelona para llegar a un acuerdo respecto al régimen de visitas de sus hijos. ¡Él no está peleando la custodia!

Según se ha revelado, Shakira estaría solicitando una modificación en el régimen de visitas, buscando siempre el bienestar de los pequeños, y reduciendo los viajes trasatlánticos desde Miami a Barcelona durante los periodos vacacionales más cortos.

La cantante y su equipo legal revelan que estas modificaciones no buscan reducir el tiempo de estancia de los niños con su padre, por lo que solicitan que sea el futbolista el que pueda viajar a Miami para permitir que los hijos de ambos continúen con su rutina.

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Shakira y Piqué se conocieron en 2010 / Redes sociales

¿Qué pasará con Shakira y Gerard Piqué tras este nuevo enfrentamiento en tribunales?

La defensa del español ha buscado que no haya modificaciones en el régimen de visitas de sus hijos, pues asegura que para él es imposible viajar a Miami durante los periodos vacacionales cortos, debido a que en Barcelona tiene un sinnúmero de compromisos de trabajo que no puede desatender.

Según se ha detallado, hasta el momento ni Shakira ni Piqué han podido llegar a un acuerdo, por lo que la decisión final queda en manos de la jueza.

Así salieron ambos de los tribunales:

👱🏻‍♀️ @shakira y @3gerardpique 🧔🏻‍♂️ vuelven a los juzgados de Barcelona por el régimen de visitas de sus hijos 🇪🇸



🎤🎶 La cantante busca modificar el acuerdo de custodia de 2022 para limitar los viajes de Milan y Sasha entre Miami y España.



🗣️ "Propone que Piqué viaje a EE. UU. en… pic.twitter.com/ZuvqYZoUQf — SDP Noticias (@sdpnoticias) October 7, 2026

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Gerard Piqué y Shakira terminaron tras una infidelidad de él / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Por qué los hijos de Shakira y Piqué se fueron a vivir con la cantante?

Tras la sonada ruptura de Shakira y Gerard Piqué, a causa de una infidelidad del futbolista, la cantante decidió dejar España y trasladarse a Miami, por lo que ambos llegaron a un acuerdo de custodia en 2022 que dio como resultado que ambos pequeños se trasladaran a Estados Unidos.

Al ceder el tema de la residencia, el español pidió que se le permitiera pasar con los niños la totalidad de los periodos vacaciones escolares cortos, además del 70% de las vacaciones de verano.

Luego de la separación, Shakira optó por vender la residencia de la familia en Barcelona, misma que sin duda le traía muy malos recuerdos de lo que fue una traición.