Shakira rompe el silencio tras supuesta crisis de salud de su papá, ¿confirma que está grave? “Difícil”

En los últimos días, trascendió que Shakira habría viajado de emergencia a Colombia debido a que su papá, William Mebarak, estaría atravesando por una delicada crisis de salud.

Luego de varios días de incertidumbre y especulaciones sobre el estado de salud del padre de la cantante, ella rompió el silencio a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje sobre lo que ha vivido recientemente.

¿Shakira confirmó que su papá está delicado de salud? Te contamos los detalles.

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Shakira y William Mebarak / Instagram: @shakira

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de William Mebarak, papá de Shakira?

Días atrás, el periodista Javier Ceriani reportó que el padre de Shakira habría sufrido una fuerte recaída en su estado de salud debido a una falla sistémica, una condición en la que uno o varios órganos del cuerpo dejan de funcionar adecuadamente.

Incluso, el periodista señaló que William Mebarak habría entrado en código azul en un hospital de Barranquilla y que se encontraría en una situación complicada, por lo que la familia de Shakira estaría movilizándose para acompañarlo y apoyarlo.

“Estoy en condiciones de confirmar que está entrando en código azul, en emergencia, el papá de Shakira. Una falla multisistémica. Es una condición donde uno o varios órganos empiezan a dejar de funcionar. Él está en ese estado por estos pulmones que no terminan de resolver una infección que tuvo desde el Covid, después una neumonía. Está en el hospital porque los doctores no lo dejan regresar a su casa. Se está moviendo la familia de Shakira” Javier Ceriani

Días después, llamó la atención que Shakira llegó al domicilio de su familia en Colombia a bordo de un convoy escoltado. Sin embargo, lo que más despertó especulaciones fue que la periodista Sulay Ucros reportó para el programa ‘Al rojo vivo’ que la visita de Shakira estaría relacionada con el estado de salud de su padre.

“Su viaje repentino a Colombia, según fuentes, podría ser por el estado de salud de su padre, que estaría pasando nuevamente por una recaída. Sin embargo, la cantante no ha confirmado esta información” Sulay Ucros

No obstante, hasta el momento, la cantante no ha confirmado esta información y tampoco existe un reporte oficial que permita conocer con certeza cuál es el estado de salud actual de William Mebarak.

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La salud del señor William Mebarak empezó a verse afectada tras una fuerte caída en 2022. / Instagram.

¿Shakira confirmó que su papá está grave de salud?

A unos días de que trascendiera la información sobre el estado de salud de William Mebarak, Shakira publicó un breve mensaje en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió unas palabras de agradecimiento por el apoyo y acompañamiento que ha recibido de sus seguidores durante los últimos días, los cuales calificó como “difíciles”.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos.” Shakira

Aunque no mencionó directamente la salud de su papá ni los problemas que estaría enfrentando, varios internautas interpretaron que su mensaje podría estar relacionado con la complicada situación que vive su familia ante el estado de salud de William Mebarak.

Sin embargo, esta interpretación se mantiene como una especulación, pues Shakira no ha hablado abiertamente sobre la condición médica de su padre ni ha confirmado que su publicación estuviera relacionada con él.

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Shakira manda mensaje en sus redes sociales / Captura de pantalla

¿Qué enfermedades ha enfrentado William Mebarak, papá de Shakira?

William Mebarak ha enfrentado diversos problemas de salud que han requerido hospitalizaciones, operaciones y largos procesos de recuperación.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en 2022, cuando sufrió una caída que le provocó un traumatismo craneoencefálico y un sangrado cerebral. Debido a las complicaciones, tuvo que permanecer hospitalizado.

En junio de 2023, entró a cirugía para tratar la hidrocefalia que padecía, una enfermedad que provoca la acumulación excesiva de líquido en el cerebro.

En junio de 2024, William volvió a ser hospitalizado por una neumonía que lo llevó a permanecer varios días en terapia intensiva. Además, en mayo de 2026 habría sufrido un episodio isquémico que requirió atención médica.

Por estas situaciones, se ha especulado mucho sobre la salud de William Mebarak, quien ha estado entre la vida y la muerte, según diversa infromación.

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