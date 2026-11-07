¿Piqué arrepentido de engañar a Shakira? Viralizan supuesto mensaje, ¿es IA?: “Lamento de verdad haberla perdido”

Cuando parecía que la historia entre Shakira y Gerard Piqué estaba completamente cerrada, un mensaje atribuido al exfutbolista volvió a sacudir las redes. Las palabras rápidamente emocionaron a algunos fans de la expareja, pero al revisar el origen de la supuesta declaración surge una pregunta clave: ¿realmente dijo eso?

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Shakira y su expareja Pique / Instagram

¿Gerard Piqué dijo que se arrepiente de haber perdido a Shakira en Bajo los palos?

La supuesta confesión de Gerard Piqué sobre Shakira se atribuye a una entrevista en el pódcast Bajo los palos, conducido por Iker Casillas. En el mensaje viral se asegura que el exfutbolista habría reconocido que la cantante fue una mujer cariñosa y comprensiva, además de lamentar que su relación terminara.

Incluso circula un texto en el que supuestamente afirma: “Shakira es, sin duda, una mujer cariñosa y comprensiva; de eso no hay duda. Y realmente me arrepiento de haberla perdido”. También se le atribuye una reflexión sobre haber puesto sus deseos personales por encima de la relación.

Sin embargo, no hay registro verificable de que Piqué haya pronunciado esas palabras. La entrevista de Bajo los palos que sí está documentada fue publicada el 27 de febrero de 2025 y se centró en futbol, Lamine Yamal, el Barcelona y sus aspiraciones profesionales. No se reportó una confesión sobre Shakira ni un arrepentimiento por la ruptura.

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¿Por qué terminaron Shakira y Gerard Piqué después de 12 años juntos?

La historia de amor de Shakira y Gerard Piqué comenzó en 2010, durante el Mundial de Sudáfrica. La cantante colombiana interpretó ‘Waka Waka’, tema oficial del torneo, y el futbolista español apareció en el videoclip. Después de conocerse, iniciaron una relación que se convirtió en una de las más mediáticas del espectáculo y el deporte.

Durante más de una década formaron una familia y tuvieron dos hijos. Aunque nunca se casaron, construyeron una vida juntos y Shakira llegó a establecerse en Barcelona para acompañar la carrera deportiva del entonces jugador del FC Barcelona.

El 4 de junio de 2022 anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto. La noticia sorprendió a sus seguidores y rápidamente surgieron versiones sobre una presunta infidelidad de Piqué, especialmente después de que se conociera su relación con Clara Chía Martí, quien trabajaba en la empresa Kosmos.

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Gerard Piqué y Clara Chía se dejaron ver muy enamorados en redes sociales / Instagram: @3gerardpique / @shakira

¿Shakira y Gerard Piqué siguen enfrentados tras su separación?

Después de la ruptura, Shakira convirtió parte de su experiencia sentimental en música. Canciones como ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y su colaboración con Bizarrap fueron interpretadas por el público como referencias a la decepción amorosa y al final de su relación con el exfutbolista.

La colombiana también dejó Barcelona y se mudó a Miami con sus hijos para comenzar una nueva etapa. Su carrera musical tomó un nuevo impulso y el álbum Las mujeres ya no lloran se convirtió en una pieza central de su proceso personal y artístico.

Shakira / Instagram: @shakira

Por su parte, Piqué continuó con sus proyectos empresariales y deportivos, entre ellos la Kings League. También hizo pública su relación con Clara Chía, aunque ha procurado mantener su vida sentimental lejos de algunas preguntas de la prensa.

En octubre de 2026, el exfutbolista volvió a referirse públicamente a Shakira durante una entrevista con RAC1. Al ser cuestionado por la ‘BZRP Music Session #53', respondió: “He escuchado la canción. No quiero hablar del tema, no creo que toque. Las personas tenemos responsabilidades, sobre todo los que somos padres tenemos que intentar proteger a los hijos. No quiero decir nada más, cada uno toma las decisiones oportunas”.

Gerard Piqué y Clara Chía en la misa de doña Lina / Redes sociales

¿Qué dijo Shakira sobre Gerard Piqué y cómo vive ahora después de la ruptura?

A diferencia del supuesto arrepentimiento atribuido a Piqué, Shakira sí habló abiertamente de su proceso después de la separación. En mayo de 2026, durante una entrevista con el diario británico The Times, reconoció que conserva gratitud por el padre de sus hijos.

“Siempre tendré esa gratitud en mi corazón por el padre de mis hijos y por convertirme en la madre que soy hoy”, expresó la intérprete. También aseguró que sus prioridades son sus hijos y su carrera, y que disfruta de esta etapa sin buscar una nueva relación sentimental.

Shakira y Piqué enfrentarían pleito legal para ratificar custodia de sus hijos / Instagram: @3gerardpique / @shakira

Unas semanas antes, en el programa español Al cielo con ella, conducido por Henar Álvarez, la cantante recordó lo doloroso que fue terminar su historia de amor con el exdefensa del Barcelona. Aunque no mencionó directamente su nombre en esa parte de la conversación, describió cómo logró reconstruirse emocionalmente.

Shakira “Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos. Como nos pasa a muchas en varios momentos de la vida. En algún momento de la vida. Me reconstruí a mí misma pieza por pieza. A partir de ahí yo creo que emprendí un viaje hacia mí misma. Busqué las herramientas dentro de mí misma”.

Shakira también explicó que la música fue fundamental para superar esa etapa y que decidió transformar el dolor en canciones. Sobre el tiempo que dedicó a su familia, reconoció que dejó pasar oportunidades profesionales por no vivir en Estados Unidos, pero aseguró que no se arrepiente de haberlo hecho por sus hijos.