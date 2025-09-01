¿Shakira y Antonio de la Rúa están juntos otra vez? El ex reaparece en su concierto en CDMX y desata rumores

Las vueltas de la vida son impredecibles y, cuando se trata de Shakira, cualquier detalle se convierte en noticia mundial. En su más reciente concierto en la Ciudad de México, la cantante colombiana sorprendió a sus fans no solo con un show lleno de energía, sino con una inesperada coincidencia: entre los miles de asistentes apareció nada más y nada menos que Antonio de la Rúa, su exnovio y exmánager ¿Dónde hubo fuego cenizas quedan?

Shakira en CDMX

¿Qué hacía Antonio de la Rúa en el concierto de Shakira?

La Ciudad de México y el Estadio GNP Seguros vibraba con miles de fans que esperaban ver a Shakira en uno de los conciertos más esperados del año. Pero entre el público, alguien llamó la atención más allá del escenario: Antonio de la Rúa, el exnovio de la cantante, estaba ahí, en carne y hueso, acompañado por su hija

Y no solo eso. El momento en que fue captado no pudo ser más simbólico: Shakira interpretaba “Día de enero”, la canción que escribió para él cuando estaban enamorados. Un fan lo grabó desde las gradas y el video se volvió viral. En las imágenes se ve a Antonio probablemente incómodo, intentando cubrirse el rostro con la mano, como si supiera que su presencia no pasaría desapercibida.

Ya hay video de Antonio de la Rua viendo como Shakira canta “Día de Enero” pic.twitter.com/kmxzzkqVdF — Shakira (@ShakiraVnezuela) August 30, 2025

¿Es casualidad que Shakira cantara “Día de enero” justo cuando Antonio de la Rua estaba ahí?

La canción “Día de enero” no es cualquier tema en el repertorio de Shakira. Es una balada íntima, nostálgica, que habla de un amor profundo y de momentos compartidos. Fue escrita entre 2002 y 2004, y lanzada en 2005 como parte del álbum Fijación Oral Vol. 1. En ella, Shakira narra cómo conoció a Antonio de la Rua en enero del año 2000, en Buenos Aires, y cómo se enamoró de él.

“Te conocí un día de enero, con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí”, canta la colombiana en una de las estrofas más recordadas. ¿Y justo canta eso mientras él está en el público? Los fans no lo ven como coincidencia.

Las redes se llenaron de comentarios:



“¡Eso fue para él!”

“Shakira aún lo recuerda”

“¿Será que están volviendo?”

Y es que no es la primera vez que Antonio aparece en la gira. Ya se le había visto en conciertos en Estados Unidos y Canadá, incluso con credenciales del staff, moviéndose entre técnicos y músicos como si fuera parte del equipo.

¿Se viene una reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa?

La pregunta que todos se hacen es si este reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa en México fue solo una coincidencia… o si detrás hay un acercamiento que podría marcar el inicio de algo más.

Los rumores de reconciliación no nacieron ayer. Hace unas semanas, Shakira fue vista en San Diego cenando con Antonio de la Rúa y sus hijos. Según testigos, fue una cena tranquila, sin cámaras ni prensa, y con un ambiente relajado. La conversación fluyó como si los años no hubieran pasado.

Además, en marzo, durante el concierto de Shakira en Buenos Aires, la hija de Antonio también estuvo presente. Y no estaba sola: varios amigos y familiares del empresario argentino la acompañaban. Todo esto ha hecho que los fans se pregunten si hay algo más que una amistad entre ellos.

Antonio de la Rúa y Shakira

¿Cómo fue la historia de amor entre Shakira y Antonio de la Rúa y por qué terminó?

Shakira y Antonio de la Rúa vivieron una historia de amor que duró más de una década. Se conocieron en el año 2000, cuando ella presentaba su disco ¿Dónde están los ladrones? en Argentina. Él era hijo del entonces presidente Fernando de la Rúa, y ella ya era una estrella en ascenso.

Durante su relación, Antonio fue más que un novio: fue su mánager, su apoyo y su compañero de vida. Le dedicó canciones como “Underneath Your Clothes” y “Día de enero”, y juntos enfrentaron momentos difíciles, como la crisis política argentina de 2001.

La historia entre ambos no fue sencilla. Tras 11 años juntos, En 2010 se separaron, y en 2012 Antonio demandó a Shakira por 100 millones de dólares, alegando que tenía derecho al 18% de las ganancias por su trabajo como parte del equipo. Aunque la demanda no prosperó, el distanciamiento fue evidente.

Aunque el pleito judicial los distanció durante años, en 2019 la colombiana mostró un gesto inesperado de respeto y cariño al lamentar públicamente la muerte de Fernando de la Rúa, padre de Antonio, demostrando que, pese a todo, los lazos emocionales no se rompieron del todo.