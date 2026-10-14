Shakira comparte FOTO con Antonio de la Rúa y le dedica mensaje, ¿habrá RECONCILIACIÓN tras superar a Piqué?

En medio de los reportes sobre el estado de salud crítico del papá de Shakira, la cantante colombiana se ha convertido en tema de conversación por su más reciente publicación en redes sociales.

Y es que en una foto aparece junto a Antonio de la Rúa, quien fue su pareja años atrás, lo que desató comentarios y especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

Por si fuera poco, la intérprete también le dedicó un mensaje durante uno de sus conciertos. ¿Se viene recalentado?

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Shakira y Antonio de la Rua

¿Quién es Antonio de la Rúa y cómo fue su relación con Shakira?

Antonio de la Rúa es un empresario argentino, hijo del expresidente de Argentina Fernando de la Rúa, y mantuvo una relación con Shakira durante aproximadamente 11 años, que comenzó en el 2000 y se convirtió en una de las relaciones más reconocidas del espectáculo.

En 2001, Antonio le propuso matrimonio a la colombiana, pero nunca llegaron al altar. Durante su relación, también participó en la administración de sus negocios y en el desarrollo de su carrera internacional. Incluso, Shakira le dedicó la canción ‘Día de enero’.

La pareja anunció su separación en enero de 2011, pero explicaron que seguirían trabajando juntos. Sin embargo, su relación profesional también terminó y ambos tuvieron disputas legales relacionadas con asuntos económicos.

Años después, la expareja vuelve a ser un tema de conversación por por la mención que hizo Shakira de Antonio, durante un concierto en Madrid.

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Antonio de la Rúa y Shakira fueron pareja por 11 años / Redes sociales / IG: @antdelarua

¿Qué dijo Shakira sobre Antonio de la Rúa en Madrid?

En su más reciente concierto en Madrid, la cantante dedicó unos segundos sobre el escenario para hablar de Antonio de la Rúa y agradecerle por todo el apoyo que le ha brindado durante su residencia en esa ciudad, tanto en cuestiones de logística como de compañía.

Shakira le dedicó unas palabras de agradecimiento y señaló que, después de haber sido compañeros de vida, hoy mantienen una gran amistad y continúan demostrándose apoyo.

“Quiero darle las gracias a quien un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma: Antonio de la Rúa.” Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa en 2026 / Instagram

Además, a través de sus redes sociales, compartió varias fotos de lo que fue su residencia en Madrid. En una de ellas aparece junto a Antonio, una imagen que enterneció, pero también sorprendió a sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre una posible reconciliación.

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¿Cuál es la situación sentimental actual de Shakira?

Después de concluir su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, Shakira no ha confirmado tener una nueva relación sentimental con alguien.

Pese a que con lo antes mencionado se habló de una supuesta reconciliación con Antonio de la Rúa, la cantante aclaró que solo mantienen una gran amistad y no mencionó nada más. Por tanto, sigue soltera, hasta el momento; aunque también se ha reportado que Shakira estaría saliendo con el exbasquetbolista, Serge Ibaka.

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