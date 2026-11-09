Valentina Buzzurro y Adolfo de la Fuente, peligrosamente juntos tras compartir escena, ¡sería un romance “en secreto”!

La química entre Valentina Buzzurro y Adolfo de la Fuente habría traspasado la pantalla y la ficción tras participar en la serie Yo no creo en los hombres, estrenada hace unas semanas por ViX. Y es que gente cercana a los actores nos contó: “Se gustan y están intentando algo en secreto. ¡No quieren que nadie se entere!”.

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Valentina Buzzurro y Adolfo de la Fuente / Archivo TVNotas

¿Cómo inició la interacción entre Valentina Buzzurro y Adolfo de la Fuente?

De acuerdo con nuestra fuente, desde que iniciaron las grabaciones a principios de este año, entre ellos surgió una relación de forma espontánea, que incluso ayudó mucho en la realización de ciertas escenas. “Desde que iniciamos con los previos y después, con la filmación, entre ellos siempre hubo magia, esa química de buenos amigos. Se entendían a la perfección y ya con la mirada se decían las cosas”.

Según nos cuentan, se volvieron más cercanos: “Las semanas que duró la grabación, no vimos más allá de una buena amistad, pero cuando empezaron a hacer la promoción, nos dimos cuenta de que podría existir algo más que eso. Ya se veían más cariñosos, más románticos. De hecho, yo le pregunté qué pasaba y ella solo se reía, como de nervios, pero bueno, los 2 son guapos, están solteros y, sobre todo, se ve que se llevan bien”.

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Se conocieron grabando ‘Yo no creo en los hombres’, serie en la que fueron los protagonistas / Archivo TVNotas

¿Valentina Buzzurro y Adolfo de la Fuente están saliendo?

Al escuchar esto, preguntamos si ha habido algo más que ese “coqueteo”, por así decirlo, y nos dijeron:

“Hasta donde sé, están saliendo y viendo qué puede pasar entre ellos. No lo quieren hacer público, porque están en ese proceso de si funciona o no. Sé que se cuidan mucho de los paparazzi y los fans. Han ido a ciertos lugares, pero aunque están juntos, no se han dejado ver agarrados de la mano ni se han dado muestras de cariño”. Fuente TVNotas

Y aunque, según la fuente, alguien ya los vio juntos, los actores le solicitaron que no hiciera públicas las imágenes. “Sé que hubo un fan que los grabó saliendo de un lugar y ellos le pidieron que borrara el material, que por favor no lo compartiera. Aunque hubo temor a que pasara lo contrario, hasta el día de hoy no lo han compartido en redes sociales. Entonces, chance y ese cuate sí lo borró de buena onda. Pero cada vez están más juntos. Entonces, que no nos sorprenda que, en cualquier momento, alguien filtre imágenes o videos de ellos”.

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Valentina Buzzurro y Adolfo de la Fuente / Archivo TVNotas

¿Valentina Buzzurro y Adolfo de la Fuente se coquetean en redes sociales?

En redes sociales, relatan, también hay evidencia de su buena relación: “Si se han dado cuenta y los siguen a los 2 en redes sociales, se dejan mensajitos, o si van a algo juntos, primero lo sube uno y después lo hace el otro, como para despistar, aunque ya muchos nos dimos cuenta, pero bueno, si se da la relación, que sean muy felices”.

Por último, nos comparten que, tras su romance fugaz con Eduardo Capetillo jr., ella prefiere ser discreta. “No le gustó que todos hablaran de su relación, porque al final no pasó nada y solo se quedó en chisme. Por eso se están cuidando demasiado”.

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En redes sociales, se dejan comentarios en sus fotos, donde se percibe que entre ellos hay cariño y admiración / Archivo TVNotas

¿Cuál es la trayectoria de Adolfo de la Fuente y Valentina Buzzurro?

Valentina ha destacado en las telenovelas:



Debutó en 2014, en un largometraje titulado Viento aparte. Ese mismo año estuvo en la serie El señor de los cielos.

Ha participado en series como: Luis Miguel

En 2020 llegó su personaje estelar en la saga Vencer el desamor.

En 2023 fue parte del elenco principal de la novela Eternamente amándonos. Dos años después, interpretó a la villana en Regalo de amor.

Este año protagonizó la serie Yo no creo en los hombres y está grabando su protagónico en la novela Te esperaba, que se estrenará en 2027.

Adolfo va creciendo dentro del medio:



Debutó en las telenovelas en 2016, en Un camino hacia el destino.

Ha actuado en novelas como Simplemente María, ¿Qué le pasa a mi familia? y Minas de pasión.

Participó en el reality Are you the one?, el match perfecto.

Este año, protagonizó la serie Yo no creo en los hombres.

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