Luz María Zetina y la golfista Lorena Ochoa reviven sospechas de romance tras aparecer juntas: ¿Lo confirman? FOTO

A casi un año de que comenzaron las especulaciones de que Luz María Zetina, exconductora de ‘Netas divinas’, había terminado su compromiso de ocho años por Lorena Ochoa, la presentadora sorprendió al reaparecer con la golfista, lo que de inmediato reavivó los rumores de romance. ¿Confirmaron una relación? ¡Te contamos los detalles!

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Luz María Zetina y Lorena Ochoa captadas en famosa boda. / Mezcalent, Canva

¿Por qué iniciaron los rumores de un romance entre Luz María Zetina y la golfista Lorena Ochoa?

A mediados de noviembre de 2025, Luz María Zetina se sinceró en el podcast ‘El rincón de los errore’s’ de Marimar Vega sobre la razón de que su compromiso con Emiliano Guzmán llegó a su fin. De acuerdo con Zetina, aunque su última relación era de ocho años y había un anillo de compromiso de por medio, comenzó a sentir algo por otra persona y eligió ser honesta con su entonces pareja.

“Quería ser leal conmigo misma y contarle lo que estaba viviendo, pero él no lo quiso entender. Inconcebible, la relación terminó de raíz”. Luz María Zetina

Tras su confesión, las especulaciones no se hicieron esperar en redes; la cuenta ‘No soy una persona pública’ difundió en Instagram que el compromiso entre la conductora había llegado a su fin tras un reencuentro que tuvo con la golfista Lorena Ochoa.

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Luz María Zetina y Lorena Ochoa captadas en famosa boda. / Redes sociales y canva

¿Luz María Zetina y Lorena Ochoa aparecieron juntas tras rumores de romance?

Ante las especulaciones de un posible romance, Luz María Zetina y Lorena Ochoa aparecieron juntas tras recibir el Año Nuevo 2026, A través de su cuenta de Instagram, la exconductora de ‘Netas divinas’ se dejó ver junto a la golfista caminando junto a la maestra de yoga Ale Quintero Oria.

Asimismo, salieron a la luz fotos en que se ve que ambas coincidieron en reuniones privadas para despedir el año 2025. Pese a que en las imágenes no se muestra un gesto de pareja, sorprendió que tan solo unas semanas después volvieron a aparecer juntas en una reunión de exintegrantes de ‘Netas divinas’.

“También estaba Luz María Zetina y también estaba la exgolfista profesional Lorena Ochoa que aparece súper abrazada de Luz María Zetina”. Álex Kaffie

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Luz María Zetina y Lorena Ochoa captadas en famosa boda.

¿Qué es lo último que se sabe del supuesto romance de Luz María Zetina y Lorena Ochoa?

Desde que se filtró una foto en la que aparecen abrazadas Luz María Zetina y Lorena Ochoa, no se había sabido más sobre su supuesto romance hasta una reciente foto en la que ambas lucen cercanas. De acuerdo con las historias de Instagram de la conductora, ambas fueron invitadas a la boda del conductor Roberto Carlo, donde compartieron con más celebridades.

Según la cuenta de X de ‘Doña Carmelita’, ambas posaron junto a Óscar Madrazo, sin miedo al ‘qué dirán’. “Luz María Zetina y la golfista Lorena Ochoa… luego de los fuertes rumores que ha desatado su cercanísima amistad, haciendo referencia a que son pareja desde hace tiempo”, se lee en la publicación.

Hasta el momento, se desconoce si Luz María Zetina y Lorena Ochoa acudieron al evento como pareja, pues ninguna de las partes se ha pronunciado ante los constantes rumores de un romance. ¿Prefieren mantener su historia alejada del público?

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