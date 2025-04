Ecuardo Capetillo Gaytán y Valentina Buzzurro: ¿romance confirmado? Ella responde

Al parecer Eduardoo Capetillo Gaytan ya encontró el amor, y no es ni Lucero Mijares ni Fabiola Campomanes, con quienes fue vinculado sentimentalmente tras su participación en la primera temporada de ‘Juego de voces’ 2024 y en ‘MasterChef Celebrity’, respectivamente.

A finales de marzo, Lalo Capetillo Gaytán fue captado derramando miel con una joven actriz de la telenovela ‘Un regalo de amor’.

Una revista fotografió a la pareja a las afueras de Televisa San Ángel. En las imágenes, se puede ver al hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en una actitud cariñosa, besando y abrazando a la joven Valentina Buzzurro.

Las fotografías fueron tomadas en las inmediaciones de Televisa San Ángel, donde la actriz graba la telenovela, ‘Regalo de amor’, la más reciente producción de Silvia Cano.

En este proyecto, comparte escena con figuras reconocidas como Diana Bracho, Arcelia Ramírez, Claudia Ramírez, Fernando Ciangherotti y Alberto Estrella.

Aunque Valentina Buzzurro inicia su carrera en el medio, ya ha participado en importantes producciones como ‘El señor de los cielos’, ‘Vencer el pasado’ y ‘Eternamente amándonos’.

Eduardo Capetillo Gaytán estrena romance con actriz / Instagram: @eduardocapetillog/@_buzurro_

Valentina Buzzurro, con quien se vio muy cerca a Eduardo Capetillo Gaytán rompe el silencio sobre su romance

Valentina Buzzurro confesó sentirse sorprendida por una experiencia reciente que marcó un nuevo capítulo en su carrera:

“A mí nunca me habían agarrado así, la verdad es que sí me sorprendió bastante, pero también supongo que es otra parte de mi carrera a la que todavía no había estado expuesta, ni acostumbrada”, expresó la actriz, conocida por su participación en melodramas como Eternamente amándonos y Vencer el desamor.

Esta vivencia, lejos de pasar desapercibida, le dejó una importante lección personal y profesional: “Me sorprendió mucho, pero también creo que abrió una conciencia y mayor madurez en mí", afirmó.

Al ser interrogada sobre el vínculo que mantiene con Lalo Capetillo Gaytán, la actriz optó por no confirmar ni desmentir nada, aunque sí tuvo palabras llenas de aprecio para el también cantante y exintegrante de ‘Juego de voces’.

“Es un niño maravilloso. Me parece un hombre muy talentoso, un niño muy familiar, con valores extraordinarios. Me cae muy bien”. Valentina Buzzurro

Valentina Buzzurro no niega ni confirma romance con Eduardo Capetillo Gaytán

Frente a la insistencia sobre su situación sentimental, Buzzurro compartió que su perspectiva sobre la privacidad ha cambiado con el tiempo.

“La verdad es que yo criticaba mucho a los actores que no hablaban de su vida personal. Yo decía: ‘Ay, ¿quién se creen?’. Y la verdad es que ahora me voy de ese lado un poquito más porque ahora entiendo por qué se reservan un poco la vida personal”, confesó.

Firme en su decisión de mantener en reserva los detalles de su vida amorosa, la actriz se limitó a lanzar un cumplido al joven cantante.

“Lo que puedo decir es que es un niño que me cae muy bien y que está muy guapo”. Valentina Buzzurro

Por su parte, Lalo Capetillo Gaytán aún no ha hecho declaraciones respecto al video que se viralizó, en el que aparece abrazando y besando a Valentina Buzzurro, quien reveló que ella sería Lucrecia en 'Élite’ antes de que eligieran a Danna.

