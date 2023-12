Actriz italiana revela que fue rechazada en la serie Élite ¡La cambiaron por Danna Paola!

Danna Paola se ha consolidado como uno de los talentos jóvenes más destacados de todos los tiempos. Desde su niñez la actriz alcanzó la fama gracias a que formó parte de diversos proyectos infantiles en Televisa.

Sin embargo, la carrera de la mexicana retomó fuerza cuando fue elegida para dar vida a Lucrecia, papel icónico de la serie Élite, en la plataforma de streaming Netflix. No obstante, Danna decidió poner una pausa contundente en su trayectoria como actriz para así dedicarse de lleno a la música.

Danna Paola en Élite. / Facebook: La Casa de los Famosos/ Facebook: Élite

El trabajo de la intérprete de Oye Pablo fue todo un éxito, dado que sus frases en la serie se volvieron tendencia en más de una ocasión. Aunque, recientemente surgió la versión de una histrionisa italiana a quien presuntamente le quitaron el papel de la serie ¡para dárselo a Danna!

Hablamos de Valentina Buzzurro, actriz italiana que confesó que la mexicana le ganó su papel en Élite.

En 2020 se hizo viral el beso que se dieron como amigas mientras grababan la serie Elite. / Redes Sociales

A través de una entrevista que circula en la plataforma de TikTok, Valentina relató que ella ya tenía el papel en sus manos. Sin embargo, no la volvieron a llamar y se dio cuenta de que el trabajo ya era de Danna Paola.

“Me quedé, me dicen: Ya te quedaste, te vamos a mandar tu boleto de avión, ocho meses en España. Yo estaba muy emocionada, me mandaron tres de los primeros guiones (…) Yo sabía que era algo que ya se iba a grabar, entonces después no me mandaron nada y dije esto ya valió, a los días veo que suben al elenco y ponen a Danna Paola”. Valentina Fuzzurro

Agregó: “Fue el primer bajón, creo que nunca nadie me ha vuelto a doler a ese nivel, pero en ese momento sí fue bajón. Nunca me importa no quedarme en un casting, pero esa vez me dolió bastante y creo que en ese momento fue donde más dije: Quiero hacer algo en Netflix, porque además luego vi Élite y me pareció una serie maravillosa, a mí me gustó muchísimo, entonces ahí dije ‘sí quiero’”.

Así lo dijo Valentica Buzzurro:

Finalmente, Buzzurro no brindó más detalles de sí le dieron una explicación de por qué los productores no mantuvieron su palabra para que pudiera ser parte de este gran proyecto.

¿Quién es Valentina Buzzurro?

Valentina es originaria de Agrigento, Italia. Sin embargo, se mudó a México desde los ocho años con sus padres.

Su deseo por ser actriz la llevó a estudiar actuación en la escuela La Casa azul.

Ha participado en proyectos como: El señor de los cielos, los filmes Olimpia y Aritmia. Así como en la serie de Luis Miguel en Netflix con el papel de Alessandra y en el Rey, bioserie de Vicente Fernández, entre otros.