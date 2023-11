¿Por qué Danna Paola estalló contra sus fans? Esto es lo que se sabe

La cantante y actriz Danna Paola, actualmente inmersa en la promoción de su próximo álbum, compartió su descontento a través de la red social X.

La artista expresó su frustración respecto a las críticas de algunos seguidores dirigidas hacia su equipo de trabajo, especialmente en relación con la elección de sus más recientes sencillos.

En un mensaje inicial, Danna Paola señaló la decepción que le provocó la preocupación de algunos fanáticos por aspectos como cifras, inclusiones en listas de reproducción y los debuts de sus canciones.

Es muy decepcionante leer algunos “fans” tan preocupados x numeros, playlist? Debuts? Y quejándose esperando música más “comercial” wtf que es esto? En que se ha convertido? 💔 mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música… — Danna Paola (@dannapaola) November 24, 2023

“Es muy decepcionante leer algunos ‘fans’ tan preocupados por números, playlists, debuts y quejándose esperando música más comercial. ¿En qué se ha convertido? Mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música...”, expresó la artista.

Ante la escalada de la controversia, Danna Paola destacó la toxicidad que, según ella, algunos fanáticos han incorporado a su relación con la música.

En un segundo mensaje, la intérprete de “Mala fama” señaló que la actitud de algunos seguidores como pseudo-managers, productores y críticos ha dificultado el lanzamiento pacífico de su trabajo.

Un fan criticó la nueva música de Danna Paola y terminó mal.

“Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz porque ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras... Ser ‘fan’ de un artista es conectar con la MÚSICA que hace, y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar, y está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso”, enfatizó Danna Paola.

Danna / Instagram: @dannapaola

Finalmente, la artista concluyó sus declaraciones reafirmando su compromiso con la evolución musical, incluso si no cuenta con el respaldo de sus seguidores.

“Todo cambia, todo evoluciona y yo sabía que toda esta transición iba a ser difícil, distinta. Algunos se quedarán, otros llegarán... Yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor, y eso es lo que más me importa”, concluyó Danna Paola.