¿No solo una cara bonita? Ester Expósito, la fama y su vida después de Élite: “Me di cuenta que estaba sola”

Uno de los talentos más sobresalientes en los últimos años a nivel mundial es el que posee Ester Expósito, quien saltó a la fama en el 2018 al interpretar a Carla, ‘La marquesa’ dentro de la serie Élite, en la plataforma de streaming, Netflix.

Inició como modelo y la fama le llegó abruptamente y de la noche a la mañana saltó al ojo público. De repente cada paso que daba, se hacia viral. Hoy, cuenta con más de 27 millones de seguidores solamente en su cuenta de Instagram, la cual la posiciona como una de las artistas con más seguidores.

Pero eso no buscaba Ester, en repetidas ocasiones ha compartido que no sabe lidiar con la fama, que es algo que le cuesta trabajo llevar y entender, pues lo único que buscaba era cumplir su sueño de ser actriz: “Mis padres me criaron para no perder mis objetivos, y el objetivo nunca ha sido la fama, sino vivir de esto. Yo quería trabajar, porque quería ser actriz desde los 5 años. Nunca soñé con ser famosa. Yo quería ser actriz y vivir de esto, pero la fama no era una opción. Al principio la pude gestionar bien con la ayuda de mis padres, pero ahora me hace bola”, dijo en una reciente entrevista con el diario El país.

Ha compartido que hacer una vida normal no es tan fácil como antes de saltar a la fama, pero que trata de hacerla: “Intento llevarlo lo más normal que puedo. Intento salir a la calle normal, pero muy tapada. Soy muy tímida y el tema de la exposición es lo que más me ha costado acostumbrarme, y por eso suelo ir tapada. Disfruto pasar desapercibida e ir tranquila por ahí”, explicó.

Ester Expósito ha sido calificada como “grosera” cuando las cámaras mexicanas la han podido captar / YouTube

Reconoce que participar en la serie hecha por Netflix le ayudó, pues este tipo de plataformas han funcionado para abrir el espacio y tocar temas importantes. Incluso, esta plataforma es la que más contenido ha realizado en los últimos años, así que no ha podido evitar que la gente le siga preguntando por su emblemático personaje: “No me molesta. Le guardo mucho cariño y estoy muy agradecida. Me dio la posibilidad de que me vieran en todo el mundo, de estar aquí y de hacer otros proyectos que me interesan”, dijo.

Ester Expósito ganó fama como Carla en Élite / Instagram

La fama incluso dice, le ha jugado en contra al momento de relacionarse amorosamente con alguien: “Es la parte delicada de este trabajo. La prensa puede ser muy intrusiva. No puedo conocer a alguien tranquilamente porque los paparazzis están detrás y ya te endosan un novio. Tampoco puedo llorar tranquilamente tras una ruptura, porque lo voy a leer en la prensa antes de que se lo pueda contar a un amigo”.

Alejandro Speitzer y Ester Expósito protagonizaron uno de los romances más mediáticos por la popularidad de ambos / Instagram

Parte de que a Ester no le guste ser famosa es que se siente sola: “Nadie en tu entorno vive lo mismo que tú y se crea una distancia, un abismo, que te separa del resto. La fama te aísla. Te hace sentir solo”.

Ester es un referente de la moda y recientemente lució un vestido que daba efecto de desnudo en sus redes sociales, colocándose a la par de artistas de la talla como Megan Fox y la modelo Kylie Jenner, aunque el trabajo de influencer no es lo que realmente le mueve, confiesa: “A veces con las redes sociales se puede ganar más dinero, pero hay proyectos actorales que me llenan y me da igual lo que gane porque los hago por amor a la profesión”.

Ester Expósito posó con un vestido muy a la moda, un estilo que han usado Megan Fox y Kylie Jenner / Instagram

De hecho el video que hizo en sus redes bailando la canción El efecto de Rauw Alejandro es uno de los más vistos de la historia en Instagram con casi 100 millones de reproducciones.