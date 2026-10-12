¿Nuevo disco de Luis Miguel en camino? La FOTO en un estudio de grabación que desató rumores

Un par de meses después de que surgieran rumores sobre posibles problemas de salud de Luis Miguel, ‘el Sol’ volvió a ser tendencia por una noticia que despertó la emoción de sus fans.

Y es que, en los últimos días, una misteriosa foto comenzó a circular en redes sociales y desató todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la carrera del cantante. Esto, luego de que varios internautas interpretaran la imagen como una posible señal de que un nuevo disco ya estaría cocinándose.

¿Cómo es la foto y por qué avivó los rumores?

Leer: Luis Miguel es dado de alta tras cirugía cardíaca en Nueva York y volvería a México para recuperarse, reportan

Luis Miguel / Mezcalent

¿Hace cuánto se lanzó el último disco de Luis Miguel?

El último disco de estudio de Luis Miguel fue ¡México por siempre!, lanzado en noviembre de 2017, por lo que han pasado casi nueve años desde que el cantante publicó un álbum de estudio.

Desde entonces, ‘el Sol’ realizó extensas giras alrededor del mundo y que rompieron todo tipo de récords, que concluyeron en diciembre de 2024. A partir de ese momento, el futuro de su carrera artística se convirtió en un misterio, debido al perfil discreto que sostiene y a sus pocas apariciones públicas.

No obstante, en los últimos meses, el cantante ha tenido mayor actividad pública, con participación en campañas publicitarias y a los nuevos anuncios que ha hecho sobre su regreso a los escenarios.

Leer: Luis Miguel reaparece en Las Vegas y sorprende con su apariencia tras rumores sobre su estado de salud

Luis Miguel / Instagram: @lmxlm

¿Luis Miguel está trabajando en nueva música? La FOTO que desató rumores

El pasado 11 de octubre, el guitarrista y productor Paul Jackson Jr. publicó en sus redes sociales una foto en la que aparece junto a ‘el Sol’ dentro de un estudio de grabación en Los Ángeles, California. En la imagen también aparece el ingeniero de audio David Reitzas, quien trabajó en el álbum ¡México por siempre!.

Lo curioso es que, minutos después, la foto fue eliminada. Sin embargo, varios seguidores lograron guardarla y rápidamente comenzó a difundirse por internet.

La imagen despertó rumores y especulaciones sobre la posibilidad de que Luis Miguel ya esté trabajando en un nuevo disco. No obstante, también surgieron otras versiones que apuntan a que podría tratarse únicamente de una sesión de grabación y no un álbum en sí.

Hasta el momento, no hay un anuncio oficial que confirme que Luis Miguel esté por lanzar un nuevo disco.

Leer: Paloma Cuevas apoya a Luis Miguel tras cirugía cardíaca, reportan; ¿cuál es el estado de salud del cantante?

Luis Miguel en Los Ángeles / Redes sociales

¿Luis Miguel regresará a los escenarios en 2027?

El pasado 21 de septiembre, compartió en sus redes sociales una imagen con el nombre ‘Luis Miguel Tour 2027’, con la que Luis Miguel confirmó que regresará a los escenarios, luego de concluir su última gira internacional en diciembre de 2024.

Sin embargo, el cantante todavía no ha revelado las fechas ni ciudades que estarán incluidas en el tour; pero se espera que en los próximos meses se revelen más detalles de esta nueva ronda de conciertos de ‘el Sol’.

Leer: Paloma Cuevas construye su casa en Madrid: ¿Vivirá con Luis Miguel?